Andreea Ibacka a vorbit deschis despre viața de familie și provocările pe care le implică rolul de mamă, soție și actriță. Într-un interviu sincer, vedeta a povestit cum reușește să mențină echilibrul între carieră și viața personală, dar și cum se împarte cu soțul ei, Cabral, atunci când vine vorba despre creșterea celor doi copii, Namiko și Tiago.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a declarat Andreea Ibacka pentru viva.ro.

Namiko și Tiago îl ascultă mai mult pe Cabral

Actrița a mărturisit, cu umor, că cei mici par să aibă mai mult respect față de tatăl lor: „Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”. Totuși, Andreea consideră că tocmai aceste diferențe de stil îi ajută să se completeze perfect ca părinți.

Cum se înțeleg copiii Andreei Ibacka cu Namiko, sora mai mare

Vedeta a vorbit și despre sprijinul important al bunicilor, care îi ajută atunci când programul devine prea încărcat. „Nu m-aș fi descurcat fără bunici. Am mare noroc. Copiii merg acum în colectivitate, dar nu îi ține nicio grădiniță până la ora asta, până la 12 noaptea. Deci, da, bunicii sunt foarte implicați și ei, să le dea Dumnezeu sănătate!”

Namiko are o relație foarte bună cu sora mai mare, Inoke, care este plecată în Olanda. „Ino e în Olanda de câțiva ani. Ne vedem de câteva ori pe an, dar între timp fetele vorbesc des pe videocall.”

Chiar dacă viața de familie nu e lipsită de provocări, Andreea Ibacka recunoaște că bucuria copiilor și timpul petrecut împreună fac ca totul să merite.

„Am reușit să plecăm totuși noi doi, la un concert, trei zile. Stă și el cu copiii când am eu treabă. Acum sunt în pădure, cu rulota, eu nu am putut să merg pentru că aveam deja angajamente luate. Suntem flexibili, nu ne certăm, suntem conștienți că nu putem să ne aliniem agendele cu totul. Fiica mea are o agendă cu activități extracurriculare de care trebuie să ținem cont mereu, așa că am acceptat că uneori mergem în concedii în patru, alteori în trei sau câteodată chiar în doi. Uneori chiar simt nevoia să merg doar cu unul dintre copii în vacanțe, să mă concentrez pe el.”

