Andreea Marin a publicat scrisoarea trimisă de tatăl ei în urmă cu 25 de ani. „E lesne să vă închipuiți urmarea”

„Mi-l amintesc pe tata: stâlpul familiei, un spirit plin de viață, un om cu coloană vertebrală, mereu constructiv, aducând adesea și un strop de bună dispoziție, chiar și când era vorba de o zi mai grea.

În această epistolă, mi-a așternut regulile după care trebuie să mă ghidez la volan, mai cu seamă că în Capitală, unde mă mutasem la 20 și ceva de ani, nu era ușor cu o mașină veche (atât s-a putut?) și care nici nu avea funcțional marșarierul, adică… o aventură în fiecare zi! (…)

Așa că… închipuiți-vă, de pildă, o femeie la volan, într-o încurcătură în mijlocul unei intersecții mari din București, într-o mașină veche, zgomotoasă și cu număr de Neamț (moldoveancă la volan?!), în imposibilitatea de a rezolva ceva, pentru că nu putea da nicicum cu spatele, doar împingând mașina, atât! E lesne să vă închipuiți urmarea (vai di capu’ mieu!!! ?)”, a scris Andreea Marin, în cadrul postării.

„Dacă ai pană, oprește orice șofer ce nu te va refuza, îi deschizi portbagajul și îl rogi să îți arate cum se poate schimba o roată de către o ființă nevinovată!”, i-a scris tatăl în scrisoarea veche de peste 25 de ani.

„De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag, dacă mă auzi de acolo, din cer, unde cred că te ții de șotii. Până una alta, îți dau de veste că a venit toamna la noi, pe pământ, și am de gând să pun în practică rețeta ta secretă de murături cum nu am mai mâncat vreodată. Am găsit-o în următoarea ta scrisoare, înger păzitor! ?”, i-a transmis vedeta părintelui ei plecat la ceruri.

