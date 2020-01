De Livia Lixandru,

Zâna dezvăluit la ce alimente a renunțat cât timp a fost în concediu. În doar 10 zile, Andreea Marin a slăbit 4 kilograme.

Andreea a fost plecată într-o vacanță mult dorită alături de iubitul ei, Adrian Brâncoveanu. Pe lângă cultura și locurile spectaculoase care au impresionat-o pe Andreea Marin, vedeta a reușit să slăbească niște kilograme bun într-un timp record.

În Bali, vedeta și-a schimbat total alimentația și a renunțat la pâine, dar și la carne. Andreea Marin a povestit ce a mâncat timp de 10 zile în vacanță și cum a reușit să slăbească 4 kilograme într-un timp foarte scurt.

„Orezul pe care l-am savurat în fiecare zi a vacantei mele în Bali e extraordinar de gustos, pentru ca mancam o porție dimineața nu am mai simțit nevoia de pâine și e plin de nutrienti de care organismul nostru are nevoie, în plus te saturi pentru o jumătate de zi”, susţine Andreea Marin, potrivit VIVA!

Fosta prezentatoare TV nu mai mânca după ora 16.00, pentru că nu mai simțea nevoia. Mai mult, timp de 10 zile, Andreea Marin a renunțat la dulciuri, dar și la carne.

„După micul dejun, a doua masă și ultima o mâncam la ora 16. Astfel am slăbit 3,5 kg, renunțând și la carne, dulciurile erau doar fructele parfumate, iar de cina nu mai simțeam nevoia, am renunțat la ea, fără efort’, a mai spus vedeta.