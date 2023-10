Ieri, în București, a avut loc Gala Performanței și Excelenței în cadrul căreia au fost premiate mai multe persoane publice pentru activitatea lor în diferite domenii. Printre acestea s-au numărat și Andreea Marin, care a primit Premiul de Excelență pentru conceptul multimedia, evenimente și producția de podcasturi inedite în studiourile Creative Hub Voice&Visibility, dar și Violeta Bănică, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr.

Tânăra a primit Premiul de Excelență pentru activități de voluntariat pentru adolescenți și adulți și implicare socială. Au fost aplaudate amândouă de toți cei prezenți pentru reușita lor, dar au impresionat și cu apariția împreună, căci vedeta și fiica nu apar prea des la evenimente.

Andreea Marin, mândră că a fost premiată alături de fiica ei, Violeta

Îmbrăcată într-un sacou negru cu fustă transparentă, Andreea Marin a fost numai un zâmbet la eveniment. Cu mândrie a pozat la panou alături de Violeta, care a îmbrăcat o rochie neagră cu bretele, decoltată și mulată pe corp. Amândouă au purtat creațiile designerului Eli Lăslean, care o îmbracă și pe Carmen Iohannis.

„Onorată, dar mai ales fericită să fiu premiată alături de fiica mea la Gala Performanței și a Excelenței 2023. Creative Hub Voice&Visibility este proiectul meu de suflet, visat ani la rând, care a înflorit astăzi.

Voluntariatul a devenit pasiune pentru Violeta mea ❤️. Mulțumim pentru apreciere, fiecare dintre noi! Mulțumim pentru ținutele create pentru noi pentru această seară , Eli Laslean ?”, a transmis pe Facebook Andreea Marin.

Violeta Bănică nu vrea să calce pe urmele părinților

Recent, Violeta Bănică a fost invitată în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News, acolo unde fiica fostei prezentatoare de la „Surprize, surprize” a venit însoțită de designerul Eli Lăslean. Tânăra a povestit că a avut contact cu arta încă de la o vârstă fragedă, tatăl ei fiind artist și actor celebru.

Deși a crescut printre artiști, Violeta Bănică și-a ales o carieră care nu are nicio legătură cu acest domeniu. Recunoaște că muzica și actoria sunt pasiunile sale, însă își dorește să studieze la Facultatea de Drept.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept.

Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică în emisiunea „Întâlnire cu Arta”, de la Spectacola și DC News.