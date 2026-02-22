Filmul pornește de la o poveste reală și dintr-o pasiune transmisă din generație în generație, pentru că motorsportul a făcut parte din viața lui Andrei încă din copilărie, prin activitatea tatălui său, pilot de performanță. După moartea acestuia, el începe să se antreneze și să participe la curse, experiență care stă la baza filmului „Cursa destinului”.

Producția urmărește parcursul unui tânăr aflat la început de drum în motorsport și surprinde realitățile din culise: pregătirea constantă, presiunea competiției și deciziile luate pe circuit.

După cum îl definește Andrei Borțică, nimeni altul decât cel care semnează atât regia, scenariul, cât și rolul principal, „Cursa destinului” nu este un film despre trofee sau clasamente. Este despre proces. Despre devenire. Despre cum încerci să simți ceea ce a simțit cineva apropiat și cum transformi această experiență într-un drum propriu.

Proiectul a pornit inițial ca un scurtmetraj și s-a dezvoltat treptat într-un lungmetraj structurat în trei părți. Pe parcurs, povestea s-a extins natural, integrând fragmente din viața reală a regizorului: prima iubire, relația cu mașinile și propria colecție auto, dar și dialoguri inspirate direct din conversațiile avute cu tatăl său. Replicile din film, în special cele avute cu antrenorul său, sunt chiar adaptări ale conversațiilor reale avute de Andrei Borțică în copilărie cu tatăl său.

„Acest proiect a pornit de la al doilea film pe care l-am făcut în memoria tatălui meu și în care eu continui pasiunea lui. Încep să mă antrenez, să particip la curse. Și, într-un fel, am vrut să mă unesc cu tata prin acest lucru. Să văd ce a simțit el, să simt adrenalina, să văd cât de greu e să participi la curse, câte antrenamente trebuie să faci înainte”, a spus Andrei Borțică.

500.000 de euro investiție în producția filmată în 22 de zile

Filmările au avut loc în mare parte în spații personale, iar scenele de curse au fost realizate pe circuitul de la Adâncata, cu mașini din colecția proprie. Producția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro.

„Cursa destinului” spune povestea unui tânăr de 21 de ani care primește de ziua lui o surpriză neașteptată din partea mamei sale: o mașină identică de curse cu aceea a tatălui său, fost campion, alături de combinezonul și de casca acestuia. Gestul devine punctul de pornire al unei decizii care îi va schimba parcursul.

Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul, care poartă numele regizorului Andrei Borțică, își propune să readucă la viață BMW-ul E30 și să intre în lumea curselor. Cu ajutorul unui mecanic bătrân, fost antrenor al tatălui său, și al lui Dani, un pilot experimentat, Andrei Borțică pornește într-o aventură inițiatică, plină de provocări, orgolii, prietenie și rivalitate.

Într-o lume dominată de viteză, presiune și emoții intense, Andrei Borțică trebuie să facă față nu doar obstacolelor tehnice și competiției acerbe, ci și propriilor slăbiciuni. Rivalitatea cu arogantul Salvatore ajunge în punctul în care răzbunarea pare să fie singura soluție.

Astfel, acesta pornește un război cu familia lui Salvatore. În ciuda accidentelor, eșecurilor și certurilor, echipa improvizată formată din Andrei, Dani și mecanicul său luptă contra cronometru pentru a dovedi că visul merită fiecare sacrificiu. Inspirată din fapte reale, „Cursa destinului” este o poveste despre curaj, moștenire și maturizare, în care linia de sosire nu este doar o victorie sportivă, ci și o dovadă de caracter.

CRBL joacă în „Cursa destinului”

Din distribuția filmului fac parte Vlad Nicolici, Tache Florescu, Puiu Lăscuș, Cătălin Nicolau, Francesca Rădulescu, Andrei Miercure, CRBL, Adrian Păduraru, Ozgun Buse, Gică Andrușcă, Mihai Nicolae, Diana Gucea, Sandu Ilie, Trupina Ștefan, Adina Răducă, Andrei Calancea, Eduard Moca, Dorin Ceoarec, Dan Voicu, Cătălina Borțică, Gabriel Ștefan, Cristian Stoian, Petrișor Pandele, Alexandru Mădălin Dina.

Producător general este Cătălina Borțică, Matei David Reu semnează atât rolul de producător executiv, cât și pe cel de director de imagine, iar din echipa filmului mai fac parte Domnica Cârciumaru, director de casting, Sabin Mardale, editor, Robert Bitay, finishing editor, Carlo Mihail, regizor secund, Ilinca Dumitrache, asistent regie și Răzvan Dumitriu Horse, coordonator cascadori.

Andrei Borțică spune că realizarea acestui film este ca un vis împlinit, atât în ceea ce privește relația cu tatăl său, cât și din datorită pasiunii sale pentru cinematografie, care a apărut încă din copilărie. El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și în prezent studiază Actoria (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion. A fost recompensat cu numeroase premii pentru filmele realizate până acum.

Ce premii a obținut Andrei Borțică de-a lungul carierei

Pentru producția „A Champions Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică”, el a fost premiat în cadrul mai multor festivaluri internaționale de film studențesc: Accolade Global Film Competition (2023 – Award of Recognition Direction, Award of Recognition Documentary, Feature), Cannes World Film Festival (2023 – câștigător, Cel mai bun scurtmetraj studențesc), Accolade Global Film Competition (2024 – câștigător la categoriile Regie, student, și Documentar de lungmetraj, student), European Film Union Gala EFU Cameo, Glasgow (2024 – câștigător pentru Cea mai bună coloană sonoră; nominalizat pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun film studențesc), Festigious International Film Festival, Los Angeles (martie 2025 – câștigător la categoriile Cel mai bun film studențesc, Cel mai bun regizor debutant, Lungmetraj, Cel mai bun montaj, Cele mai bune efecte vizuale, Cel mai bun actor în rol secundar, Cea mai bună muzică originală, Cel mai bun sound design, Cel mai bun film și Cel mai bun documentar).

Premiile obținute pentru această producție marchează un parcurs constant pentru Andrei Borțică și întăresc recunoașterea de care s-au bucurat și producțiile sale, confirmând continuitatea prezenței sale în circuitul festivalurilor de film studențesc și independent.

Pentru filmul „A Short Story About Communism”, Andrei Borțică a fost premiat la Techir Art Fest Film Competition (2022), Hollywood Just4Shorts (2024, câștigător, Best Drama Short), Cannes World Film Festival (2024, câștigător, Best Student Film), la Best Shorts Competition Award (decembrie 2024, Award of Merit pentru actor în rol secundar, Andrei Borțică în rolul Mihai; Award of Excellence pentru imagine; Award of Merit pentru regie; Award of Excellence pentru scurtmetraj; Award of Liberation Social Justice Protest; Award of Excellence pentru muzică originală; Award of Merit pentru scenariu), precum și la Cannes World Film Festival (ianuarie 2025 – câștigător, Best Student Film).

Și filmul „The Bet” i-a adus lui Andrei o serie de premii în festivaluri precum Best Shorts Competition (câștigător: Actor Leading Student și Direction Student) și Cannes World Film Festival (2025 – câștigător: Actor Leading Student, Direction Student, Best Director of the Future, Best Young Actor in a Short Film, Best Original Story).

De asemenea, filmul „Cursa Destinului (Destinys Race)” a fost înscris la festivalul studențesc online Remember the Future, World Film Festival in Cannes, organizat în aprilie 2025, și a fost câștigător la secțiunile Best Action Film, Best Actor in a Feature Film (Andrei Cristian Borțică), Best Director of the Future, Best European Film și, ulterior, a câștigat premiul pentru „Director of the Future” la Cannes Remember the Future. Iar la Ardelion Film Festival (Graz) a primit distincția „Outstanding Achievement”, fiind nominalizat pentru Cea mai bună muzică, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor și Cea mai bună cinematografie.

