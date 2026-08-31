Într-un interviu deschis, fosta prezentatoare de știri din sport a dezvăluit principiile care le-au menținut căsnicia solidă timp de 18 ani.

 „După 18 ani, sincer, mi se pare mai important ce te face să rămâi lângă un om decât ce te-a atras la el în primele minute. Sigur că există o chimie, o atracție la început, altfel povestea nu începe, dar nu acolo este esența.

În timp descoperi omul cu adevărat: cum reacționează în momente bune și grele, câtă libertate vă acordați și dacă vă mai place, pur și simplu, să fiți împreună. Pentru mine, mult mai valoros este că relația noastră a evoluat din bine în mai bine”, a spus Crina Abrudan pentru revista VIVA!

Crina Abrudan in SpaniaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Atunci când a fost întrebată despre secretul longevității relației, Crina Abrudan spune că nu există o rețetă anume.

„Nu cred că există o formulă care funcționează pentru toate cuplurile. Sunt multe lucruri mici care se adună: să îți placă în continuare omul de lângă tine, să îl respecți, să îi lași spațiu, să nu încerci să îl transformi în ceea ce ai vrea tu să fie. Cel mai important semn al unei relații bune este să simți că anii nu au erodat-o, ci au făcut-o mai bună”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Cum se menține Crina în formă la 47 de ani

Soția fostului fotbalist Gabi Popescu a dezvăluit ce face pentru a arăta atât de bine. Ei bine, pe lângă faptul că are o genă bună, fosta prezentatoare TV a renunțat la câteva alimente care nu făceau bine organismului.

„Toată lumea mă întreabă, de ani buni, cum mă mențin, dar eu așa sunt de când mă știu. Am o genă bună, mi-am moștenit părinții. Nu pot să spun că fac eforturi considerabile, dar în ultimii ani am încercat să am un stil de viață sănătos. Pe vremuri nu mă preocupa treaba asta, fiind slabă de la natură, am considerat că pot să îmi fac toate poftele, că nu îmi va afecta silueta.

De la un timp, am început să renunț la zahăr și la grăsimi, bineînțeles, mai fac uneori excepții. M-am obișnuit să nu mănânc zahăr de câțiva ani, iar acum, când mănânc o prăjitură, mi se pare prea dulce și nu o pot mânca. M-am obișnuit cu dulciurile vegane, care nu au un gust chiar atât de dulce”, a spus Crina Abrudan în urmă cu ceva timp.

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