Capitalizarea companiilor listate pe piața principală a ajuns la 697 miliarde de lei

Capitalizarea companiilor listate pe piața principală a scăzut drastic, ajungând la 697 miliarde de lei, față de 718 miliarde de lei vineri, ceea ce înseamnă o pierdere de 20,2 miliarde de lei într-o singură zi, relatează Ziarul Financiar.

Comparativ cu 26 august, atunci când capitalizarea era de 732,66 miliarde de lei, scăderea ajunge la 35 de miliarde de lei.

De asemenea, spre deosebire de august 2024, corecția de acum vine după ce majoritatea emitenților din BET erau la maxime istorice, ceea ce face ca pierderea nominală de capitalizare să fie cea mai mare consemnată vreodată la Bucureşti într-o singură şedinţă, scrie publicația menționată.

România a ajuns la termenul-limită pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, plan transmis de România Comisiei Europene în mai 2021 și aprobat de Consiliul UE în octombrie 2021. Toate jaloanele și țintele din calendarul european trebuiau atinse până la această dată pentru a putea fi validate de oficialii de la Bruxelles.

Care este părerea analiștilor

Conform Ziarul Financiar, analiștii spun că un astfel de eșec va fi penalizat de investiții internaţionali străini cu consecinţe în costurile de finanţare ale statului.

Volumul tranzacţiilor arată amploarea mişcării: 206 milioane de lei şi 25.832 de tranzacţii, faţă de 82,3 milioane de lei şi 13.598 de tranzacţii vineri.

Ziarul Financiar mai scrie că Romgaz a pierdut 10,4%, până la 16,80 lei, iar Transelectrica 8,9%, până la 89,10 lei. Banca Transilvania a scăzut cu 5,1%, la 34,58 lei, MedLife cu 4,3%, iar BRD cu 4,1%. Digi Communications (Ă4,8%) şi Transgaz (Ă4,7%) au fost excepţiile, ambele închizând pe plus.

Pe piaţa AeRO, capitalizarea a coborât la 15,67 miliarde de lei, de la 16,13 miliarde de lei vineri.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE