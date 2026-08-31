„Poziţia UDMR rămâne aceeaşi: aşteptăm ca preşedintele să desemneze un nou candidat la funcţia de prim-ministru. PNL, USR şi UDMR au un candidat, Siegfried Mureşan. Şi PSD are un candidat la funcţia de premier, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când preşedintele nu face o desemnare, noi nu putem negocia cu PSD şi nu adoptăm o altă poziţie. În iunie am convenit cu PNL şi USR asupra candidaturii lui Mureşan şi ne menţinem această poziţie”, a spus Kelemen Hunor pentru Maszol, citat de news.ro.

Dar Kelemen Hunor a lansat apoi o săgeată în direcția candidatului comun: „Am discutat pe larg despre acest lucru şi cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea sa, Mureşan a dat o lovitură preşedintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR şi UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD singur. În acelaşi timp, suntem departe de cele 233 de voturi, aşa cum şi PSD este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcţia de prim-ministru nu a încercat în timpul verii să păstreze sau să mărească acest avantaj”.

Președintele UDMR a mai spus că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline: „Nu se mai poate continua aşa. Nu este în interesul nostru să avem alegeri anticipate, dar nici nu putem să părem nişte idioţi, nişte oameni neserioşi, spunând că avem un candidat, iar între timp negociind susţinerea altui candidat. Noi nu facem aşa ceva. După ce preşedintele va face desemnarea, vom avea o situaţie nouă şi vom vedea în ce direcţie trebuie să ne îndreptăm”.

Reamintim că și Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat pe 25 august că partidul său va decide în perioada următoare dacă îl va mai susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier în viitorul Guvern. Foarte important, Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum aproape 4 luni, iar România nu are un guvern „plin” de atunci

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern prin răzgândiri repetate

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. După aceea, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan va rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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