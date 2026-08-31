Mai exact, hotărârea Consiliului Local Brașov aprobă ghidul local, adică regulile după care programul va putea fi aplicat: de exemmplu ce blocuri sunt eligibile, cum se înscriu asociațiile de proprietari și ce documentație trebuie depusă.

„Salut faptul că Brașovul este primul oraș din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr.153/2026 privind aprobarea programului național „Lift pentru Viață”. Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspirație și pentru multe alte autorități locale. Apreciez determinarea consilierilor locali de a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile care locuiesc la etajele superioare ale blocurilor de 3 sau 4 etaje și capacitatea de a înțelege imediat nevoia seniorilor, a persoanelor cu dizabilități locomotorii sau a mamelor cu copiii mici de a ieși din propriile cămine în care au devenit, fără voia lor, prizonieri”, a scris fostul ministru al Justiției pe Facebook.

„Sunt convins că nu va trece prea mult timp până la instalarea unui Guvern legitim care să adopte normele de aplicare a Legii „Lift pentru Viață”, venind astfel în sprijinul administrațiilor locale și ale asociaților de proprietari din toată țara pentru a accesa fonduri necesare construirii de lifturi, dar mai ales în sprijinul celor care au ajuns să fie prizonieri în propriile case”, a adăugat el.

Cazanciuc a menționat că finanțarea poate fi asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat, din bugetele locale, din donații sau sponsorizări.

Anterior, fostul ministru PSD al Justiției a precizat că 3,5 milioane de oameni, printre care se numără bătrânii sau persoanele cu handicap, locuiesc în aproximativ 70.000 de blocuri de trei și patru etaje construite fără lift.

Reamintim că, în decembrie 2025, Robert Cazanciuc a anunțat că blocurile cu 3 sau 4 etaje, care nu au fost prevăzute prin construcție cu lifturi, fiind ridicate înainte de 1990, ar putea beneficia de ascensoare.

Ministerul Dezvoltării a fost de acord la acel moment să sprijine financiar un proiect-pilot pentru 100 de blocuri din toată țara, dar scopul demersului este ca România să primească o finanțare europeană dedicată, pentru ca toate blocurile să aibă lifturi.

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