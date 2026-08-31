„USR s-a transformat, fără rușine, în partidul penalilor și condamnaților în funcții publice. USR a căzut în propria minciună! După ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță și după ce președintele USR, condamnatul Fritz, și-a pierdut mandatul de primar din cauza conflictului de interese, USR își demonstrează din plin duplicitatea și criza morală profundă în care se află”, au susținut social-democrații luni, 31 august.

PSD a precizat că, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, „într-un exces de populism”, USR a votat o rezoluție care stabilea că „orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”.

„Acum însă, în pofida condamnării primite de Clotilde Armand, nimeni din conducerea USR nu a dispus aplicarea rezoluției din 2024 și excluderea infractoarei din partid. […] PSD amintește că, ani la rând, USR a călcat în picioare prezumția constituțională de nevinovăție, cerând cu agresivitate politicienilor din alte partide „să facă pasul în spate”, cu mult înainte de a fi judecați sau condamnați definitiv”, mai susțin social-democrații, care afirmă că „falșii deontologi din USR fac scut în jurul penalilor și condamnaților din partidul lor și atacă orbește Justiția, instanțele de judecată și statul de drept din România”.

Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare cu amânarea pedepsei, în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit manager într-un proiect cu fonduri europene

Reamintim că fosta primăriță USR a Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit manager într-un proiect cu fonduri europene. Armand poate face apel în 10 zile.

„Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții. Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta. Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă”, a transmis Armand.

Foarte important, în octombrie 2024, USR a votat excluderea oricărui membru condamnat penal încă din prima instanță, nu doar după verdictul definitiv, așa cum prevedea statutul până atunci.

Libertatea i-a cerut un punct de vedere lui Clotilde Armand și îl va publica atunci când îl va primi.

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