Zilele trecute, Dan Bittman și Denise Rifai au fost surprinși împreună la un eveniment organizat de Cătălin Botezatu. Cei doi au stat împreună toată seara și au ieșit de mai multe ori afară. S-a zvonit că între artist și prezentatoarea de la Kanal D ar exista ceva mai mult decât o relație de prietenie, însă niciunul nu a confirmat până acum informația.

Aflat la eveniment, Dan Bittman a vorbit despre viața lui sentimentală într-un interviu și a declarat că nu este singur, dar și că toate greșelile din relații au fost ale lui.

„Am avut chef să ies și să mă văd cu o grămadă de prieteni. M-am revăzut cu Botezatu după foarte multă vreme. Cătălin era asociat la un bar de pe Calea Moșilor și eu fusesem invitat de Aura Urziceanu. Atunci ne-am cunoscut. Sunt povești, multe povești.

Eu zic că e mult 80% (n.r. – dintre femei, întrebat de reporter cum e să fie dorit de atâtea doamne și domnișoare) să mă iubească. Mă simt bine în pielea mea. Unele doamne au o părere bună despre mine, celelalte au greșit definitiv și irevocabil.

Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a povestit Dan Bittman într-un reportaj difuzat de Prima TV, relatează Fanatik.

Recomandări Ultimii prieteni ai lui Putin. De ce îl susțin cele 4 țări care s-au opus la ONU rezoluției ce condamnă anexarea teritoriilor ucrainene

Cântărețul s-a despărțit de Liliana, femeia cu care are trei băieți. La un moment s-a speculat că Dan Bittman ar fi avut o relație cu Monica Odagiu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Motivul pentru care Dan Bittman s-a despărțit de Liliana Ștefan

Deși nu s-au despărțit în condiții tocmai bune, Dan Bittman spune că motivele despărțirii sunt ale lui și este asumat când spune asta. „Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile, dar i-am spus lucrurile astea de-a lungul timpului și la plecare. Motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă, aproape. Sunt 30 de ani aproape de când ne știm. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos. Am încercat să avem o familie frumoasă”, a declarat cântărețul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a...

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Cele două electrocasnice care consumă cel mai mult curent. Înlocuirea lor poate aduce economii substanţiale

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Cinci zodii dau lovitura în luna noiembrie. Taurii sunt în culmea fericirii

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2022. Balanțelor li se potrivește energia acestei zile, mai ales invitația la discuții oneste și relaxate pe orice subiect

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm