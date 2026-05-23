00:17 - Acum o ora Șeful ONU și ministrul de externe al Iranului, discuții telefonice despre pacea cu SUA

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a purtat o conversație telefonică cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, pentru a analiza evoluția dialogului diplomatic dintre Teheran și Washington.

Potrivit agenției semioficiale de presă Tasnim, cei doi oficiali au discutat în detaliu atât stadiul actual al negocierilor de pace cu Statele Unite, cât și situația de securitate din Orientul Mijlociu, în încercarea de a găsi căi de detensionare a crizei regionale.

