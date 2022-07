În urmă cu aproximativ o lună, Sore anunța că nu mai formează de ceva timp un cuplu cu tatăl fetiței sale, Mircea Julean. Artista nu a vrut să dea mai multe detalii despre despărțirea lor. Ea a încercat să se concentreze cât mai mult la fiica ei, care în prezent are 6 ani. Sore a vorbit și despre perioada pandemiei.

„Mi-am redescoperit exact ceea ce îmi doresc să fac, pentru că am avut timp să mă gândesc, nu am mai fost în agitația continuă și bineînțeles tot acest timp liber l-am dedicat copilului meu și a fost cumva exact potrivit, pentru că ea avea 4 ani când a început pandemia și a fost exact momentul acela în care avea nevoie de toată atenția mea. Și asta se vede, pentru că este un copil foarte mișto, are exact tot ceea ce mi-am dorit: are bun simț, este foarte bine educată, are umor, are ironie”, a declarat Sore pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După 8 ani de relație, artista a anunțat despărțirea de Mircea Julean. Sore și-a dorit ca fiica lor să nu simtă deloc ruptura părinților, astfel că a avut grijă ca fostul iubit să fie în continuare prezent în viața fiicei lui.

„Nu mai e nimic de zis, de adăugat, am gestionat bine situația, astfel încât Erin să nu aibă de suferit. Absolut, da, el este la fel de prezent în viața lui Erin”, a mai declarat artista pentru sursa mai sus menționată.

Pentru această vară, Sore are în plan să meargă în vacanță cu fetița ei. „Vacanța va fi cel mai probabil în Grecia, pentru că este destinația noastră preferată pentru vară. Mergem un grup foarte mare”, a precizat ea.

Recomandări INTERVIU. Cercetător ucrainean la Oxford, despre momentul în care Rusia s-a decis să acționeze: „Cu Trump, Occidentul părea în descompunere”

Pe lângă muzică, artista se ocupă și de afacerea cu haine pe care o are. „Pe lângă muzică, sunt multe proiecte care urmează, dar despre care nu pot vorbi acum, sunt în domeniile media, artistice. Bineînțeles că vor fi și colecții noi de haine, de care mă ocup cu foarte mare drag, atunci când timpul îmi permite. Am o fabrică, o firmă întreagă, am un brand de haine. Totul a pornit de la pasiunea pentru modă, pentru design, am făcut și un curs în direcția asta în urmă cu 6 ani”, a adăugat Sore.

GSP.RO Un străin mutat la Galați a rămas șocat de un nărav al românilor: „Am văzut la voi o chestie care mă uluiește”

Playtech.ro Anamaria Prodan, surprinsă în brațele altui bărbat. SURPRIZĂ TOTALĂ: „El este numărul unu!”

Observatornews.ro "Nu am avut niciodată astfel de dureri". Doi tineri infectaţi cu variola maimuţei povestesc prin ce calvar au trecut

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2022. Balanțele se simt vizate de săgețile otrăvite ale unor personaje cu care se intersectează uneori

Știrileprotv.ro NEWS ALERT. Bărbaţii cu vârsta de încorporare nu mai au dreptul să părăsească localitatea de reşedinţă. Unde se întâmplă totul

Orangesport.ro Ministrul Sportului, Eduard Novak, a provocat încă un scandal! A greşit faţă de un sportiv român şi a încercat să se scoată: "Mama lui va înţelege"

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea