AVANPREMIERĂ. Post-pandemie sau înaintea unui nou val, ce mai contează: Festivalul de la Cannes sărbătorește 75 de ani cu o revărsare de vedete

Din selecția din acest an de la Cannes fac parte și trei filme românești: lungmetrajele „R.M.N.” de Cristian Mungiu în Competiție și „Metronom” de Alexandru Belc în Un Certain Regard, precum și scurtmetrajul lui Radu Jude, „Potemkiniștii”, în secțiunea paralelă Quinzaine des Réalisateurs.

„R.M.N.” va avea premiera mondială în 21 mai. Filmul va fi reprezentat la Cannes de Cristian Mungiu, actorii Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu, Orsolya Moldován și Maria Drăguș, precum și de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru, scenografa Simona Pădurețu, editorul Mircea Olteanu și producătorul Tudor Reu.

Mungiu și un premiul pentreu regie luat la Cannes în 2006 | Foto: Hepta

Din echipa filmului „Metronom”, care are premiera în 24 mai, merg la Cannes regizorul Alexandru Belc, producătorii Cătălin Mitulescu și Ruxandra Slotea, interpreții Mara Bugarin, Șerban Lazarovici, Vlad Ivanov și Mara Vicol, directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru, scenograful Bogdan Ionescu și editorul Patricia Chelaru.

„Potemkiniștii” va avea prima proiecție în 25 mai și va fi reprezentat la Cannes de regizorul Radu Jude, producătoarea Ada Solomon, actrița Cristina Drăghici și producătorul executiv Diana Caravia.

O altă prezență românească în festival e actrița Cosmina Stratan, care face parte alături de Marion Cotillard, Golshifteh Farahani și Melvil Poupaud din distribuția filmului francez „Frère et soeur", de Arnaud Desplechin, selecționat în Competiție.

Semnificația afișului

Afișul festivalului preia în acest an o imagine din filmul „The Truman Show” (1988) de Peter Weir, în care Jim Carrey urcă niște trepte și pipăie cerul/peretele de pe fundal. Cine a mai fost la Cannes înțelege că afișul e o aluzie la genericul festivalului, văzut înainte de fiecare proiecție din Selecția Oficială – mai multe trepte care ies din mare și urcă spre cer, pe muzica lui Saint Saëns din „Carnavalul animalelor”. Dar cine a văzut și filmul lui Peter Weir știe că dincolo de povestea unui om prins captiv într-un reality show, acesta vorbea despre viețile controlate de cei care au puterea și, mai în adânc, despre ceea ce eruditul englez Thomas Morus susținea în secolul al XV-lea: că viața pe pământ e o închisoare atât de ingenios construită, încât pare să nu aibă ziduri.

„Mariupolis 2” e unul din filmele care trag mai mult spre universul lui Thomas Morus decât spre muzica lichidă a lui Saint Saëns. Anunțul in extremis al selecționării lui îl pune pe lista titlurilor de neratat. Lituanianul Mantas Kvedaravičius l-a filmat în martie 2022 în Mariupol, unde a fost răpit și ucis de forțele ruse. Logodnica lui, Hanna Bilobrova, a găsit și scos din Ucraina (prin Rusia) nu doar cadavrul lui Kvedaravičius, dar și materialul filmat, pe care l-a montat împreună cu Dounia Sichov, editorul documentarului „Mariupolis” (2016), despre care Libertatea a scris acum câteva zile. Mai mult ca sigur că în 19 mai filmul va avea premiera mondială într-o variantă provizorie, dar prezența lui dă aerul de urgență de care Cannes-ul are nevoie din moment ce se desfășoară în momente atât de grele pentru întreaga Europă.

Sunt prezenți și rușii. Cu o condiție

Cannes-ul a fost printre primele mari festivaluri care au anunțat că nu vor stopa în bloc accesul Rusiei la ediția din 2022, dar că va închide ușa delegațiilor oficiale. Recent, festivalul a anunțat că nu va primi jurnaliști ruși aparținând publicațiilor care nu se opun războiului din Ucraina (presa rusă e oricum sub capac). În schimb, cineastul rus anti-putinist Kiril Serebrennikov (până nu demult în arest la domiciliu în Moscova) va fi din nou prezent în Competiție și se pare că acum va participa chiar în persoană pentru că s-a autoexilat în Germania. Filmul acestuia, „Ceaikovski’s Wife”, descrie relația agitată dintre compozitorul rus și soția lui, Antonina Miliukova.

Așteptat e și ucraineanul Serghei Loznița care, la fel ca Serebrennikov, a avut și anul trecut un film în festival. „The Natural History of Destruction” va fi prezentat în Special Screenings, secțiune necompetitivă din Selecția Oficială. Sinopsisul oficial al filmului spune că e inspirat de textul lui W.G. Sebald „Luftkrieg und Literatur” și că examinează modul cum distrugerea în masă a populației civile și a orașelor germane de către Aliați a influențat literatura postbelică europeană, dar e de așteptat ca Loznița să lărgească subiectul venind dinspre literatură spre realitate.

Alt film ucrainean, „Butterfly’s Vision”, debutul lui Maxim Nakonechni, a fost selecționat în Un Certain Regard, a doua secțiune competitivă din Selecția Oficială, dedicată mai ales unor cineaști aflați la primele filme.

Filme din zone mai puțin frecventate

Vorbind despre întreaga selecție, Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, a spus pentru „Variety” că în acest an a acordat o atenție mai mare cinematografiilor din zone mai puțin frecventate, cum ar fi Iran, Egipt, Costa Rica, Ucraina, Islanda și Norvegia. De pildă, iranianul Saeed Roustayi intră pentru prima oară în Competiție cu „Leila’s Brothers”, la fel cineastul iraniano-danez Ali Abbasi („Holy Spider”) și tot pentru prima dată vine în Competiție cineastul egipteano-suedez Tarik Saleh („Boy from Heaven”).

Thierry Frémaux | Foto: Hepta

Totuși, din Competiție fac parte nu mai puțin de patru cineaști care au câștigat deja trofeul festivalului: Cristian Mungiu, Hirokazu Kore-eda, Ruben Östlund și frații Dardenne, alături de cineaști la fel de apreciați ca David Cronenberg, Park Chan-wook, Jerzy Skolimowski, Arnaud Desplechin, Claire Denis, James Gray sau Kelly Reichardt.

Juriul Competiției e prezidat de actorul francez Vincent Lindon și compus din: actrița/producătoarea/regizoarea și scenarista Rebecca Hall (Marea Britanie, SUA), actrița și producătoarea indiană Deepika Padukone, actrița și producătoarea suedeză Noomi Rapace, actrița italiană Jasmine Trinca, regizorul, producătorul și scenaristul iranian Asghar Farhadi, regizorul, actorul, producătorul și scenaristul francez Ladj Ly, regizorul și scenaristul american Jeff Nichols, regizorul și scenaristul norvegian Joachim Trier.

În Un Certain Regard sunt nu mai puțin de opt debuturi, printre care și „Metronom”, de Alexandru Belc, cineast pe care „Libertatea” l-a intervievat acum o lună.

Juriul secțiunii Un Certain Regard e prezidat de regizoarea, actrița și producătoarea italiană Valeria Golino, și compus din: regizoarea americană Debra Granik, actrița poloneză Joana Kulig, cântărețul, producătorul și actorul francez Benjamin Biolay și actorul și producătorul venezuelean Edgar Ramirez.

Cannes Premieres, secțiune introdusă anul trecut și care arată filme semnate de cineaști cunoscuți care n-au mai avut loc în Competiție sau în general în Selecția Oficială, numără cele mai noi titluri ale lui Marco Bellocchio, Rodrigo Sorogoyen, Dominik Moll sau Olivier Assayas (primele episoade ale miniseriei „Irma Vep”, realizată pentru HBO Max plecând de la lungmetrajul său din 1996.).

Lista producțiilor americane din Selecția Oficială e generoasă în acest an și include producții cu distribuții eclatante, ca: „Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski, cu Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller și Jennifer Connelly, „Crimes of the Future” de David Cronenberg, cu Viggo Mortensen, Léa Seydoux și Kristen Stewart, „Elvis” de Baz Luhrmann, cu Austin Butler și Tom Hanks, „Armaggedon Time” de James Gray, cu Anne Hathaway, Jeremy Strong și Anthony Hopkins, „Three Thousand Years of Longing” de George Miller, cu Idris Elba și Tilda Swinton, sau „Showing Up” de Kelly Reichardt, cu Michelle Williams.

Un film francez în deschidere, o comedie cu titlul schimbat

În buna tradiție a ultimilor ani, festivalul se deschide cu un film francez, comedia zombie „Final Cut” de Michel Hazanavicius (neinclus în Competiție). Inițial, filmul se numea „Z”, dar la insistențele festivalului Hazanavicius i-a schimbat titlul.

De pe lista de filme anunțate tot în Selecția Oficială și în afara competiției se mai remarcă documentarul lui Ethan Coen „Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind” (primul film pe care Ethan îl semnează fără fratele său, Joel), și un nou documentar al veteranului chilian Patricio Guzman (80 de ani), „My Imaginary Country”, care la fel cu alte filme din Selecția Oficială aparține discursului feminist contemporan. Ca de obicei, în selecție sunt și foarte multe filme cu participare majoritar sau minoritar franceză.

Tom Cruise, sărbătorit la 40 de ani de carieră

Foarte prizate în anii trecuți, masterclassurile intitulate acum „Rendez-vous with…” îi au ca invitați pe actorul spaniol Javier Bardem, actrița și scenarista franceză Agnès Jaoui, actorul danez Mads Mikkelsen, regizoarea și scenarista italiană Alice Rohrwacher, și – ultimul, dar nu și cel din urmă -, pe Tom Cruise, căruia festivalul îi sărbătorește 40 de ani de carieră. Întâlnirea cu Tom Cruise va avea loc înaintea proiecției cu „Top Gun: Maverick” din 18 mai.

Tom Cruise va împlini în iulie 60 de ani | Foto: Hepta

Pentru că vorbeam la început de „The Truman Show”, acesta poate fi revăzut în Cinéma de la Plage, loc foarte popular printre locuitorii Cannes-ului deoarece proiecțiile au loc după înserat pe un mare ecran instalat pe plajă. Colecția de filme din acest an mai include, printre altele, „Nașul” lui Francis Ford Coppola, care sărbătorește 50 de ani, și „E.T.”, de Steven Spielberg, care va fi prezentat în aceeași zi, 26 mai, în care a avut proiecția la Cannes acum 40 de ani.

Răgazul pe care ni l-a dat pandemia în ultimele luni, înainte de valul șase bănuit după vacanța de vară, le permite organizatorilor să renunțe la rigoarea ediției precedente. Testele PCR nu vor mai fi obligatorii pentru festivalierii care nu vin din zona verde, dar probabil că tuturor li se va verifica dovada vaccinării. Masca de protecție va fi în continuare obligatorie la proiecții, precum și în toate spațiile festivalului.

Platforma online de rezervare a biletelor – marele câștig al pandemiei, se va păstra și în acest an. În orice caz, Cannes-ul va redeveni, în buna lui tradiție, aglomerat, așa că o coadă în plus sau în minus nu mai contează. Oricum, jurnaliștii trebuie să-și dozeze bine rezistența, mai ales că proiecțiile încep dimineața la 8.30 și se termină după miezul nopții.

Distribuitorul român Independența Film a anunțat deja ce filme din selecția 2022 a Festivalului de la Cannes a achiziționat: „Decision to Leave”, de Park Chan-wook, „Final Cut”, de Michel Hazanavicius, „Tori et Lokita”, de Jean-Pierre și Luc Dardenne, „Frère et soeur”, de Arnaud Desplechin, „Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund, și „Holy Spider”, de Ali Abbasi.

FOTO: Afis Truman Show credit: © Paramount Pictures Corporation – Jim Carrey, The Truman Show by Peter Weir / Graphic Design © Hartland Villa

