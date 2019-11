De Livia Lixandru,

Betty Stoian susține că ea a simțit că ceva rău se va întâmpla cu mama ei. Înainte cu o săptămână a văzut ceva ce a speriat-o.

„8 ani aveam, eram mică. Nu am spus niciodată asta: eu am simțit că o să se întâmple ceva cu mama mea cu o săptămână înainte. Eram acasă la cineva. Mi-a venit o imagine în ochi cu toată întâmplarea. Exact ce s-a întâmplat.

Florin Salam, alături de soția lui Fănica

A venit tatăl meu la mine și mi-a spus că mama nu mai este cu noi. Cât de mică eram… am simțit că totul s-a sfârșit. Nu am cum să explic. Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege. Nu există sentimentul atât de puternic până nu treci prin așa ceva. Eu am fost nevoită să mă maturizez mult mai devreme.

Mi-a prins bine în sensul că: am știut să îmi aleg prietenii, dorințele pentru viitor, am știut ce trebuie să fac. Indiferent de vârstă eu a trebuit să îmi iau viața în mâini și să merg mai departe”, a povestit Betty, potrivit Spynews.

