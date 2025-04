La acea vreme, Bogdan Urucu afirma că i se pare interesant să stea fără tehnologie o perioadă îndelungată de timp, iar acum iată că el a dus totul la un alt nivel.

După ce anul trecut a ajuns pentru prima dată pe Muntele Athos, fostul concurent de la Survivor România 2021 a decis că în 2025, chiar în Postul Paștelui, este momentul să meargă în Grecia să ajute călugării.

Când a ajuns prima dată pe Muntele Athos

Zis și făcut, astfel că Bogdan Urucu a mers din nou pe Sfântul Munte, iar Libertatea a stat de vorbă cu el despre această experiență de viață.

„Am ajuns pentru prima dată pe Muntele Athos anul trecut, împreună cu un grup de prieteni, în pelerinaj. Am vizitat cele mai mari schituri, am văzut cele mai impresionante odoare (fruntea Sf. Andrei, Brâul Maicii Domnului, sfintele daruri: aur, smirnă și tămâie). Am dormit în regim de mănăstire, cu trezire dimineața, la orele 04.00-05.00, în funcție de schit și rugăciune. Mi-a plăcut mult și, după ce am văzut cum se rânduiesc și cum se nevoiesc călugării români de aici, am zis că, dacă voi avea ocazia să vin să ajut, vin și ajut, cu următoarea ocazie”, a spus fostul concurent de la Survivor România 2021 în exclusivitate pentru Libertatea.

Apoi, Bogdan Urucu ne-a dezvăluit cum s-a întors pe Muntele Athos.

Ce a făcut Bogdan Urucu în Postul Paștelui

„Nici nu am plecat bine din Sfântul Munte și mi-a scris Anda Alexe (Parasca) pe Instagram și mi-a zis că tatăl ei vine cu o echipă de muncitori și ajută la construire în Athos, la chilii. Asta apropo de cum rânduiește Maica Domnului lucrurile după ce ajungi aici. Așa că am luat legătura cu tatăl Andei, domnul Stelian Parasca, și m-a luat cu el și cu grupul lui de prieteni de-o viață, aici la Chilia Sf. Ilie, unde ei vin de câțiva ani și ajută la reconstruirea chiliei așa cum pot.

Pentru mine este cea mai frumoasă experiență! Fac asta pentru că pur și simplu așa simt. Din experiența mea de viață am concluzionat că lumea în care trăim merge într-o direcție în care eu nu vreau să merg, iar pentru asta am găsit refugiul aici, la Sfântul Munte, unde sper să ajung de cel puțin două-trei ori pe an, pentru a ajuta, pentru a mă smeri, pentru a face ascultare. Este doar un stil de viață și se poate potrivi cu viața oricui, indiferent de domeniul în care activează sau cât de novice e în ortodoxie”, a încheiat acesta.

În 2022, la mai bine de un an după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021, Bogdan Urucu a cochetat din nou cu televiziunea și a apărut în show-ul „Stand-Up Revolution”, difuzat la acea vreme de Antena 1.

