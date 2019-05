Brigitte Sfăt, adevărul despre relația pe care a avut-o cu Corneliu Oană. „M-am milogit de el să vină”

Brigitte Sfăt trăiește în prezent o poveste de dragoste cu Florin Pastramă, pe care l-a cunoscut la show-ul de televiziune Ferma, de la Pro TV. Înainte de a începe idila cu Florin Pastramă, Brigitte Sfăt a avut o relație cu Corneliu Oană, cel care a părăsit-o în momentul în care acesta se afla la emisiunea respectivă.

La o emisiune de televiziune, Brigitte Sfăt a făcut dezvăluiri din relația pe care a avut-o cu Corneliu Oană.

„Pe data de 4 decembrie am fost părăsită de Cornel, a plecat de acasă… Noi urma să pozăm într-un pictorial, în două zile. M-am milogit de el să vină pentru că urma să pozăm în pictorial. Pe 20 decembrie 2018 a plecat cu totul… N-am vrut să par o femeie părăsită. Pe 20 decembrie el m-a părăsit pentru a doua oară pentru că am deschis dopul la cadă şi el mai stătea în cadă. Eu am ieşit mai repede, am deschis dopul la cadă şi nu am ţinut cont că el mai voia să mai stea în cadă”, a povestit Brigitte Sfăt, potrivit spynews.ro.

Ea a mărturisit că a pozat în cuplul perfect alături de Cornel ca să nu râdă Ilie Năstase, fostul său soț, de ea.

„Pe parcusul relaţiei cu mine a avut o relaţie cu fosta lui iubită şi am aflat ulterior. Am făcut un deal cu el în care l-am rugat de aparenţă să părem un cuplu… Nu voiam să râdă Ilie de mine că el şi-a refăcut viaţa şi pe mine m-a părăsit bărbatul. Am dormit în camere separate şi am pozat într-un cuplu”, a adăugat Brigitte Sfăt.

