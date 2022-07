Diaz a povestit că, pe când era o tânără la început de drum, s-a mutat la Paris pentru a urma o carieră de modelling.

În Statele Unite, ea câștigase bani ca model de catalog, dar la Paris „nu am lucrat nicio zi. Am stat acolo un an întreg și nu am lucrat nicio zi. Nu puteam să îmi găsesc un loc de muncă ca să îmi întrețin viața. Am obținut un singur loc de muncă, dar cred că am fost ca un catâr care transporta droguri în Maroc – jur pe Dumnezeu”.

Diaz a devenit una dintre cel mai bine plătite femei de la Hollywood și regina comediilor romantice, de la „My Best Friend’s Wedding” la „Sex Tape”.

Înainte de asta, la începutul anilor ’90, Diaz și-a amintit de o „misiune” de modelling, care presupunea să i se dea o valiză încuiată „în care se aflau «costumele» mele…”.

Abia când s-a aflat la aeroportul din Maroc și i s-a cerut să o deschidă, a început să se gândească: „Ce naiba e în valiza aia? Sunt ca o fată blondă cu ochi albaștri în Maroc, suntem în anii ’90, port blugi rupți, cizme cu platformă și părul despletit. Sunt ca și cum… asta e foarte nesigur.”

Ea a explicat că nu era valiza ei și că nu avea nicio idee despre a cui era.

Din fericire pentru Diaz, acest lucru se întâmpla înainte de măsurile de securitate rigide care există astăzi în aeroporturi. Actrița nu a menționat ce s-a întâmplat cu ea apoi sau ce era în valiză.

