De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Ce sacrificii ai făcut pentru a face performanță în dans? Ai scurtat, de exemplu, timpul petrecut în familie pentru a sta mai mult în sala de dans?

Mihai Petre: Cred că ține mai mult de strategie decât de sacrificii. Nu le simt sacrificii, deoarece mi-a plăcut să dansez. Orice limitare a fost în folosul carierei mele – ca dansator, apoi ca antrenor și arbitru. Tot ce am în acest moment datorez dansului, datorez pasiunii mele.

Inclusiv familia mea vine de acolo, mi-am cunoscut soția prin dans! Am intrat în televiziune prin dans.

Cred că nu am simțit niciodată că mă sacrific, ci am oferit mai mult timp pasiunii mele. Mi-a bucurat sufletul. Când ești tânăr, simți că trebuie să faci lucruri pentru tine, dar când ești adult, realizezi că faci lucruri și pentru ceilalți.

Și în perioada în care eram la concursuri aveam imaginea celor din sală, eu nu concuram pentru premii, ci pentru oamenii din tribune. Cea mai de preț recompensă sunt aplauzele de la sfârșit. Uneori nu câștigam concursul, dar eram atât de fericit că eram aplaudat de public și că am fost favoritul lor!

– Ce ai învățat de la colegul de pupitru Florin Călinescu? Voi ați mai avut contre legate de prestația concurenților de la “Românii au talent”…

Recomandări Încă două cazuri de coronavirus confirmate în România. Anunțul oficial

– de la el în fiecare zi de filmare. Să ne înțelegem, contextul show-ului este total diferit de cel din viața privată. Florin Călinescu este, poate, cel mai mare om de televiziune de la noi, este excelent. Eu am această filozofie: mă raportez la oamenii ca el ca la un model și tocmai din acest motiv sunt atent la rolul lui în fiecare moment. Cred că Florin Călinescu este un model pentru oricine. A făcut entertainment de mulți ani și… ce entertainment!

Da, în show avem momente când avem perspective diferite și e normal. Fiecare dintre noi poate avea o viziune diferită, dar atunci apare respectul și încrederea. Cred că tocmai din acest motiv ne înțelegem atât de bine și suntem o echipă atât de frumoasă.

– Cu Andi Moisescu ai legat o prietenie de la început și vă vedeți și dincolo de emisiunea “Românii au talent”. Ce v-a apropiat? Ce apreciezi la el? Ce sfaturi i-ai cerut legate de emisiune sau în general?

Recomandări Discuții între medici din interiorul spitalului Balș, unde e bărbatul cu coronavirus: ”Consultăm TOȚI PACIENȚII CU ACELAȘI ECHIPAMENT. Dacă unul e pozitiv le dăm tuturor”!

– Da, avem o relație specială. Pe Andi îl simt ca prieten, este unul dintre prietenii mei din platou, alături de Pavel, Smiley. Sfaturi despre emisiune nu i-am cerut neapărat, dar mereu discutăm: cum ni s-a părut un moment, ce am crezut despre un anumit talent, am avut discuții foarte multe. Cu toții ne dorim să facem ceva deosebit pentru public și atunci discutăm foarte mult, povestim despre fiecare element. Cu Andi am o chimie excelentă, oricând aș putea face un proiect nou, aș avea siguranța că ar ieși bine!

– Care e atmosfera la masa juraților în pauzele de filmări? Cu ce vă îndeletniciți? Cum arată meniul? Care este cel mai pretențios jurat în ceea ce privește arta culinară?

– Nu avem pretenții, chiar mâncăm de la lucruri rafinate la cele mai simple mâncăruri. Dacă într-o zi am chef de dulciuri, puteți fi siguri că voi gusta de la ecler și până la ultima ciocolată.

Noi comandăm în cabine și deseori ne întâlnim să gustăm unii de la alții. Eu sunt în cabină cu Andi și, dacă vrem ceva mai greu, mergem la Pavel și Smiley. Florin, de obicei, mănâncă tradițional. Andra… e o drăguță! Ea mereu aduce dulciurile. Când ceva nu a mers bine la un număr, ea scoate rapid o ciocolată.

Avem o echipă fantastică. În show este ca în teatru, nu poți străluci de unul singur, contează ca întreaga echipă să funcționeze.

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2020. Balanțele fac planuri amănunțite