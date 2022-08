Cât ar costa, de fapt, inelul de logodnă al Ramonei Olaru. Cătălin Cazacu a povestit cum a cerut-o în căsătorie: „Nu am programat nimic”

Într-un interviu pentru Spynews, Cătălin Cazacu a povestit cum și-a cerut în căsătorie iubita. „A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea.

Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a declarat motociclistul.

Referitor la nuntă, el a spus că nu au plănuit-o deja, dar invitații lor nu trebuie să se aștepte la o petrecere tradițională. „Nu o să facem nunta niciodată într-o sală de nunți cu invitați îmbrăcați în cămașă. Pe plajă și nu se fură mireasa. La nunta mea nu pleacă nevasta de lângă mine”, a mai spus Cătălin Cazacu, care a investit ceva bani în bijuteria iubitei lui.

Ramona Olaru poartă acum pe deget un inel de logodnă din aur cu rubin și diamante. S-a zvonit că bijuteria ar valora aproximativ 18.000 de euro. Conform Cancan, Cătălin Cazacu ar fi dat pe aceasta 2.000 de euro.

Pe site-ul unui magazin de bijuterii din România, un inel identic cu al Ramonei costă puțin peste 9.000 de lei.

Captură site de bijuterii

