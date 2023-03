Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, Cătălin Bordea a povestit un episod în care era să fie bătut de Leonard Doroftei. Comediantul a fost avertizat să nu facă glume despre fostul mare boxer și Lucian Bute. El folosește de multe ori informații din viața personală a vedetelor pentru spectacolele sale de stand-up.

Câștigătorul de la „America Express – Drumul Aurului” își aduce aminte că la un moment dat a fost la un pas să fie bătut de Doroftei din cauza unor glume pe care le-a făcut. Deși a fost avertizat înainte de show, Cătălin Bordea nu a ținut cont de sfaturile primite din partea celor din echipa sa. Între Lucian Bute și Leonard Doroftei situația era destul de tensionată, pentru că se spunea că Bute i-ar fi făcut avansuri soției lui Doroftei.

Cătălin Bordea nu se aștepta nicio secundă la reacția fostului pugilist român, astfel că s-a ales cu o sperietură și cu tricoul rupt.

„Mergeam pe slăbiciunea omului, îmi plăcea să fac asta. Doroftei era să mă bată. Mi-a rupt tricoul, m-a aruncat pe acolo. Mi-a și zis producătorul să nu zic nimic de Bute, fix de aia am zis, prima întrebare.

Ceva de genul că am invitat un boxer mai urât, pentru că Lucian Bute este ocupat cu altcineva din viața ta. Aveam și un tricou cu Bute e mai frumos. Când a văzut, a cedat.”, a declarat Cătălin Bordea în podcastul lui Damian Drăghici.

De câțiva ani, fostul pugilist român locuiește în Canada cu soția sa și cei trei copii. Născut la Ploiești, Leonard Doroftei a început să practice boxul la vârsta de 14 ani la clubul Prahova Ploiești. Între 1986 și 1988 a cucerit în fiecare an titlul național la juniori.

Cătălin Bordea a făcut terapie după America Express

Juratul de la „iUmor” a mers la terapie după ce s-a întors de la „America Express – Drumul Aurului”. Cătălin Bordea a trecut prin diferite stări și a simțit nevoia de a apela la un specialist. Comediantul nu privea cu ochi buni mersul la psiholog, însă acum și-a schimbat total părerea și consideră că a fost una dintre cele mai bune alegeri pentru el.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Unde mergi?(…). Am avut toate chestiile astea, până acum, cu terapie, cu citit foarte mult. După America Express, după ce m-am întors.

Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo.”

