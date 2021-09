„Am dorit să lămuresc astăzi, în cadrul emisiunii, o situație care devenise ingrată. Și, potrivit reacțiilor ulterioare, bine am făcut. Este vorba despre atacul fără sens al Alexandrei Stan la adresa mea și a colegilor mei. Inițial, doream să-i răspund săptămâna trecută, atunci când a fost difuzat episodul din podcastul lui Damian Drăghici, în care Alexandra Stan susținea că i-am pus întrebări nepotrivite, legate de o eventuală sarcină, sugerând că aveam cunoștință că suferă de o afecțiune care nu-i permite să rămână însărcinată”, a transmis Cătălin Măruță.

„Ei bine, nu știam de problema ei medicală, nici eu, nici vreun coleg din redacția «La Măruță». Nu am răspuns atunci pentru a preveni posibile interpretări cum că aș vrea să promovez sezonul care urma să înceapă. Am răspuns astăzi spontan și cât se poate de sincer, prezentând imagini din care – sper să fie limpede pentru toată lumea – să reiasă cum au stat lucrurile de fapt. Adevărul trebuia spus! Și eu am familie, am prieteni, nu-s doar acel Măruță care apare la televizor și vă face să zâmbiți sau care vă supără câteodată. Sunt și eu un om care nu suportă să fie atacat pe nedrept”, a mai adăugat prezentatorul.

El a susținut cu tărie că nu știa că Alexandra Stan nu poate rămâne însărcinată un an și a invitat-o pe artistă să arate dovezi, dacă susține contrariul. „Dacă ai alte dovezi, te rog mult spune-le. Eu zic să te aștepți și la un proces, pentru că e prea mult. Hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele, să le inventăm. Și eu am familie, și eu am copii, și eu am părinți, prieteni și nu aș vrea ca imaginea mea în fața lor să fie asta clădită de tine sau de alți artiști care pur și simplu li se pare să mai zică ceva de Măruță”, a mai declarat prezentatorul în emisiunea lui.

Ce a declarat Alexandra Stan despre Cătălin Măruță

Celebrul prezentator a invitat-o pe Alexandra Stan în emisiunea lui în urmă cu aproximativ o lună și a bătut apropouri la adresa ei dacă e însărcinată, dacă așteaptă un copil. Se pare că acest lucru a deranjat-o pe cântăreață tocmai pentru că a trecut peste înțelegerea pe care o aveau.

„Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu. A scris niște lucruri foarte urâte, el scria că nu îmi mai acopăr burta că sunt însărcinată, nu o să mai merg la el în emisiune niciodată, nici pentru toți banii din lumea asta!”, a spus vedeta în podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube.

