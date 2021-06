Cătălin Moroșanu a împlinit 37 de ani. Anunțul făcut de sportiv în ziua aniversării sale

„Astăzi împlinesc 37 de ani de viață, o vârstă a maturității și a realizărilor pe plan profesional!

Privesc în trecut și îmi amintesc prin câte lucruri am trecut: am făcut mult bine, dar am făcut și rau, am avut realizări, am avut și esecuri, am plans, dar am și râs, am fost băiat bun, dar în același timp am fost și rău!

Toată cariera mea a fost ca un vis frumos din care nu aș vrea sa mă mai trezesc vreodată! Sportiv, vedetă tv, politician, promotor și ambasador al României pe plan sportiv.

Am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și prin ei am trăit fiecare moment din viața mea!

Ce îmi doresc de ziua mea? Să am parte de sănătate, să am grijă de familia mea, să mă înconjor de oameni de calitate și să reușesc să inspir oameni in continuare.

Finalitatea învățăturilor acumulate de-a lungul vieții mele de până acum va fi Academia Cătălin Moroșanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Acolo îmi doresc să adun practicanți din toate artele marțiale si sa educăm copiii noștri, să le dezvoltăm personalitatea și să-i pregătim pentru rolul pe care o sa-l aibă în societatea în care trăiesc!

Vă mulțumesc pentru mesajele extraordinare și să nu uitați că fără voi eu nu aș exista!!!”, a scris Cătălin Moroșanu pe contul de socializare.

Citeşte şi:

Un bărbat de 87 de ani s-a sinucis într-un spital din România. Ce protocoale există în spitale și cum sunt făcute evaluările pacienților

Ce ne așteaptă de la 1 iulie: scumpiri la energie și gaze, coplata în spitale private, pașaportul COVID și noi măsuri de relaxare

Bac 2021. Miercuri a avut loc al treilea examen: proba la alegere a profilului și specializării. Ce au avut de rezolvat elevii

PARTENERI - GSP.RO Cariera lui Alexa s-a prăbușit! Unde a ajuns să antreneze: „E un proiect de viitor aici”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Mașina unui tânăr, filmată cum intră cu 160 km/oră într-un tractor, pe un drum din Vrancea. Accident cu doi morți la Măicănești

HOROSCOP Horoscop 30 iunie 2021. Fecioarele au șansa de a se elibera de povara unor probleme dificile din familie

Știrileprotv.ro Veşti proaste pentru cei care nu au apucat să îşi schimbe contractul cu furnizorul de energie electrică. Ce se întâmplă de mâine

Telekomsport VIDEO | Un comentator arab, reacţie genială când camerele s-au mutat pe rusoaica din imagine :)

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)