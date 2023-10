Invitat în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, Puya sau Dragoș Gărdescu, așa cum e trecut în buletin, a făcut dezvăluiri despre proprietățile pe care le deține. Multă vreme, artistul, soția lui Melinda și copiii au locuit în cartierul Sălăjan, din București.

Acum ceva vreme, artistul și-a construit o casă la Cernica și s-a mutat acolo. Nu i-a plăcut, așa că a vândut locuința și s-a întors în Sălăjan, unde și-a cumpărat o vilă. În plus, el a făcut și unele achiziții în Fundulea, lângă București, dar și la Hunedoara. El renovează casele în stil tradițional.

„Mi-a cam dat cu construcții… Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep”, a povestit artistul.

Și a continuat: „M-am mai dus, recent, și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn. E o zonă acolo de case de semi-părăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut, undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla că nu mai găsești așa ceva.

Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia, de la țară”, a mai explicat el.

Proiectul lui Puya de la Fundulea, de lângă București

Și la Fundulea artistul are case, le renovează cu ajutorul unchiului soției sale. „Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar, deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2500 metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii.

Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Eu nu lucrez așa ca Dorian, industrial. Eu sunt mai cu tradiția.

Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în week-enduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo!”, a mai dezvăluit Puya, invitat în podcastul lui Mihai Morar.

Pe Youtube, Puya postează și vloguri cu renovările caselor pe care le cumpără.

La un moment dat, artistul a renovat casa de la Fundulea cu ajutorul muncitorilor nepalezi. După muncă, a urmat apoi distracția. Puya a încins grătarul chiar în curtea casei sale, a scos și boxele și a pus muzică. Artistul a ținut neapărat să îi și răsplătească pe muncitorii nepalezi care au muncit alături de el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Le-a făcut grătar și i-a servit cu fripturi și cu bere. În imagini se poate vedea că aceștia s-au simțit foarte bine și au dansat pe muzică românească.