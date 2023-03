Theo Rose a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina ei de Instagram, astfel că fanii au fost curioși să afle câte kilograme a luat în greutate pe parcursul sarcinii.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 de kilograme, acum nu mai m-am cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu ca om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți“, a declarat Theo Rose pe pagina ei de Instagram.

Cum a ales Theo Rose numele copilului ei

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții.

Recomandări REPORTAJ. REȚEAUA LIMBII ROMÂNE din diaspora. În Danemarca, două mame îi învață româna pe copiii născuți în familii mixte: „Ar fi o tragedie să nu se poată înțelege cu bunicii lor, să nu aibă acces la jumătate din cine sunt”

Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista pe InstaStory, recent.

„După care doamna doctor, pe la vreo zece săptămâni de sarcină și-a dat seama de sexul bebelușului, pentru că era foarte evident și a încercat să ne facă o glumă tocmai ca petrecerea pe care am organizat-o să aibă mai mult farmec, așa că ne-a spus că o să fie fetiță”, a mai adăugat ea.

Theo Rose a povestit cum a ales numele bebelușului. Sasha îl va chema pe băiețelul artistei și al regizorului Anghel Damian. Ea și-a dorit dintotdeauna un băiețel cu ochii verzi, iar vestea falsă că va avea fetiță o dăduse puțin peste cap.

GSP.RO Un român aflat în Cipru, surprins total de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul făcut de Carmen Iohannis în Singapore! A atras toate privirile celor din jur. Ce a ieşit în evidență imediat

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro O companie italiană construieşte un centru de excelenţă în IT la Slatina. Va angaja 120 de persoane

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Vești proaste pentru românii care stau la curte și au animale. Amenzile sunt uriașe

Orangesport.ro Cel mai bine plătit realizator al postului dispare de pe TV! Conducerea i-a luat emisiunea celebră: "Activitatea sa pe reţelele sociale este o încălcare a regulilor noastre"

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2023. Balanțele pot fi cotropite de gânduri negre, în special grijile financiare, legate de împrumuturi sau datorii de altă natură