La doar 49 de kilometri distanță de București, pe malul lacului Sulimanu, solistul trupei Holograf are un complex, mai exact un parc de agrement. În afacerea sa, Dan Bittman ar fi investit peste 700.000 de euro și are de gând să o dezvolte și mai mult.

În timp ce alții se plâng că afacerile lor au fost afectate în pandemie, cântărețul spune că în cazul său lucrurile stau diferit.

„Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball. Suntem în discuții cu Federația de Volei.

În altă ordine de idei, aici se poate mânca, iar pe lac mai sunt și niște căsuțe de lemn. O noapte te costă 150 lei, iar un apartament costă 250 lei și pot sta până la 5 persoane. La final de săptămână se poate sta la un grătar, la orice”, a declarat Dan Bittman, pentru FANATIK.

Cei care vor să se cazeze în complexul solistului de la Holograf ar trebui să scoată din buzunar 150 de lei pe noapte, iar un apartament pentru 5 persoane este 250 de lei. Oamenii au la dispoziție o mulțime de activități și nu vor avea timp să se plictisească.

Dan Bittman și-a reluat concertele, astfel că programul lui în această vară este foarte aglomerat. „Am încheiat un turneu prin țară, văd că lucrurile continuă. Pe final de săptămână avem cereri … Cât de cât s-au mai deschis puțin lucrurile și pe partea aceasta”, susține artistul.

