De câteva săptămâni, în presă se zvonea că Andreea Bălan trăiește o nouă poveste de iubire. Fusese surprinsă în tribune la meciurile lui Victor Vlad Cornea, însă cei doi păstrau tăcerea. Confirmarea a venit recent, când cântăreața s-a pozat în bluza sportivului.

„Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc”

Ieri, de ziua ei, ea a anunțat oficial că formează un cuplu cu Victor Vlad Cornea. „Azi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită și sunt mai fericită ca niciodată”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

„Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc și este foarte importantă sănătatea familiei mele, a fetițelor, a mamei mele, a mea și, în rest, Dumnezeu ni le dă pe toate. În ultimii ani am fost liniștită, pentru că m-am echilibrat eu cu mine”, a mai mărturisit artista.

Tot ieri, într-un interviu pentru Antena Stars, ea a vorbit despre viața ei privată. Doi ani a păstrat tăcerea, a făcut meditații, iar acum s-a afișat fericită alături de partener, care e mai mic decât ea cu 9 ani. Diferența de vârstă nu îi deranjează, spune ea.

Andreea Bălan, despre diferența de vârstă dintre ea și iubit: „Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără”

Recomandări Avertismentul omului lui Zelenski, pe fondul conflictului Prigojin-Kremlin: „Totul este abia la început în Rusia”

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars, conform Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În același interviu, Andreea Bălan a spus și cum a cucerit-o Victor Vlad Cornea. „M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu.

Recomandări LIVETEXT – Kremlinul acuză o „revoltă armată” comisă de Prigojin. Moscova s-a baricadat

Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a încheiat vedeta.

Andreea Bălan, alături de Victor Vlad Cornea, în Germania

Recent, Andreea Bălan l-a însoțit pe sportiv în Germania, la ATP Stuttgart, acolo unde a mers să îl susțină la turneul de tenis. Andreea Bălan a postat pe rețelele de socializare imagini cu premiile tânărului jucător de tenis. Artista s-a filmat și în mașina lui Victor Vlad Cornea, semn că nu mai voia să țină relația ascunsă.

Andreea Bălan a suferit enorm după despărțirea de Keo și nici cu George Burcea nu a avut prea mult noroc în dragoste, pentru că s-au despărțit la câteva luni de la nuntă. Vedeta a avut apoi o scurtă relație cu Tiberiu Argint, fratele Soniei Argint. După despărțirea de Tiberiu, Andreea Bălan nu s-a mai afișat cu niciun bărbat, deși a fost surprinsă de mai multe ori de paparazii la întâlniri.

Victor Vlad Cornea a jucat tenis cu Klaus Iohannis

În anul 2014, Victor Vlad Cornea a apărut într-o fotografie alături de Klaus Iohannis, pe terenul de tenis, la scurt timp după ce actualul președinte al României câștigase primul său mandat. „Fotografia a fost făcută a doua zi după alegeri. Am schimbat câteva mingi cu dânsul și o fac atunci când ne intersectăm.

Recomandări Ce știm după noaptea confuză a „rebeliunii armate” a lui Prigojin? Șanse militare zero pentru mercenari, dar milioane de ruși au auzit de la un om în care au încredere că „e o minciună că Ucraina și NATO au vrut să ne atace”

Nimic mai mult. Eu sunt prins cu turneele. Toți vor să știe cum lovește mingea, dacă e bun la tenis. Are o dreaptă corectă. Mai multe, ce să zic? Joacă tenis de plăcere. Noi nu jucăm pe puncte, când ne vedem”, spunea Cornea în 2016, într-un interviu pentru Libertatea.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Din ce face munți de bani soțul Cristinei Spătar. Viața neștiută a lui Vicențiu Mocanu

FANATIK.RO Ce a pățit un cunoscut actor din Las Fierbinți. Milioane de români râd acum la glumele lui, dar artistul a fost la un pas de moarte după o combinație ireală de alcool cu medicamente

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Putin îl acuză de trădare pe Prigojin şi ameninţă cu sancţiuni dure: ''E un cuţit în spate. Rebeliunea mercenarilor Wagner e o lovitură pentru poporul nostru''

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop Mihai Voropchievici. Care sunt cele mai fidele zodii feminine