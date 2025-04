Luni, 7 aprilie, Adriana Bahmuțeanu a organizat un protest în mijlocul străzii, în fața Tribunalului București. Alături de Oana Ioniță, coregrafă cunoscută datorită emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, și pe Ana Bahmuțan, fosta soție a primului soț pe care l-a avut Adriana Bahmuțeanu, a militat pentru drepturile mamelor.

După ce a protestat, Adriana Bahmuțeanu a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Într-o postare pe contul ei oficial de Facebook, vedeta a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate. „Trec printr-o perioada mai dificilă și colac peste pupăză, ca și cum un necaz nu vine niciodată singur, m-am procopsit și cu o rază de sciatică, ce aproape m-a imobilizat!!!”, și-a început vedeta dezvăluirea, fix după anestezie.

„Deh, 5 luni de viață sedentară, de efort mental susținut să țin moralul sus, de burnout și neliniști copleșitoare și-au spus cuvântul! Dacă vi se pare că în poză asta eram împăiată, fără expresie, pokerface, e de la anestezie!

Am ajuns la clinică minunatului meu fin Ovidiu Chiriac care a făcut el o minune e să nu mai doară atât de tare! Și cum minunea a inclus și o anestezie, iată și rezultatul! Poker face!!! Hai că o să fie bine! Nu mă las!!!❤️❤️❤️”, a mai susținut ea.

„Multă sănătate, Adriana! Să dea Dumnezeu să-ți recuperezi copiii și să fii fericită!”, a reacționat unul dintre fani la confesiunea ei.

De ce a protestat, de fapt, Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu, Oana Ioniță și Ana Bahmuțan au protestat în fața Tribunalului București. „Stop abuzului asupra copiilor! Magistrați, aplicați legea” și „Lăsați copiii lângă părinți! Înstrăinarea copiilor este o crimă” sunt două dintre mesajele pe care cele trei femei le-au avut scrise pe niște pancarte.

„Am venit azi aici să o susținem pe Ana Bahmuțan, care se judecă de șase ani pentru a-și ține în brațe propriul copil. Am venit în numele tuturor celor care se simt neîndreptățiți pentru că sunt înstrăinați de propriii copii. Le cerem magistraților, procurorilor să aplice legea. Le cerem președinților celor două Camere ale Parlamentului să modifice cadrul legal astfel încât să fim aliniați cu țările din Uniunea Europeană”, a spus Adriana Bahmuțeanu, potrivit Cancan.

Iar Oana Ioniță a completat-o: „Astăzi e ziua lui Maxim. Am petrecut trei zile cu el. Mă bucur că am trei zile la două săptămâni, dar nu mi se pare normal. Mi-aș dori ca aceste zile să fie mult mai lungi, să am mult mai mult timp cu el, pentru că așa este normal. Eu susțin să se aplice legea, pentru că avem o lege, dar să se țină cont de ea. O ordonanță prezidențială ar trebui să se judece în maximum o lună. Dar se pare că ajunge să se judece după șase luni. Un proces pentru drepturile copilului ar trebui să aibă maximum două luni, nu ani.

La mine a fost un ping-pong, un carusel emoțional. Șase luni nu mi-am văzut copilul. Apoi am făcut o ordonanță prezidențială care s-a judecat după alte câteva luni. Am ajuns la trei zile la două săptămâni. Maxim e mare, da, are dreptul să aleagă, dar instanța știe că un adult e mult mai conștient și știe să aleagă pentru copilul lui. Atunci când stă mai mult cu celălalt adult, copilul ajunge să fie alienat. Nu mai vorbești cu copilul, vorbești cu celălalt adult prin propriul copil. E un război interminabil, de aceea solicit ca această lege să se pună în aplicare”.

