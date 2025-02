Ambele concurente au făcut parte din Tribul Zeițelor și s-au întors în România mai rapid decât ar fi crezut. Ema Kovacs a fost învinsă de Larisa Popa, iar aceasta din urmă a trimis-o acasă și pe Alexia Preda. Semn că, deși este trimisă mereu la duelul de eliminare, este destul de puternică și rămâne în continuare la Survivor România 2025.

A trăit totul la intensitate maximă

Imediat după ce a părăsit show-ul de la PRO TV, Alexia Preda a oferit o declarație în exclusivitate pentru Libertatea. Concurenta de la Survivor România 2025 a afirmat că, la scurt timp după ce a ajuns în jungla din Republica Dominicană, o alergie i-a dat peste cap toate planurile.

„Pe insulă au fost și zile în care m-am simțit bine, dar și mai puțin bine. O alergie mi-a dat de furcă și m-am resimțit, nu eram deloc eu, mă simțeam foarte slăbită. Se simțeau lipsa hranei, condițiile în care dormeam și supraviețuiam. M-au trecut toate sentimentele pe insulă, de la dor, la fericire, dezamăgire, supărare, înfometare și câte și mai câte. Experiența de pe insulă nu se compară cu vreo altă experiență, tot ceea ce trăiam acolo era la o intensitate maximă”, a spus Alexia Preda în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2025.

Concurenta din show-ul de la PRO TV a avut o reacție și pe Instagram, acolo unde a fost deranjată de mesajele pe care le-a primit de la internauți.

„Pentru toți cei care comentează că am avut pile, că am ajuns la Survivor și mai știu eu ce… Vă pup, invidioșilor! Măcar eu am făcut ceva cu viața mea. Voi ce faceți, stați pe canapea și comentați de oameni?

Tare aș vrea ca cei care stați acasă și comentați, să trăiți și voi ce am trăit noi acolo. Pentru că de acasă e foarte ușor să comentezi. «Doamne ferește, cum să stai așa de puțin», «Doamne, că ești de atâta timp acolo în emisiune și nu faci nimic»! E foarte ușor din pat să comentezi. Dar, da, dacă nu ai nimic mai bun ce face cu viața ta, e normal că stai acasă să comentezi”, a spus Alexia Preda pe instastory.

