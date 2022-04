Au mers în deșert, au înotat cu delfinii, au făcut masaj la hamam, o mulțime de experiențe au încercat în Dubai îndrăgostiții. Dintre toate acestea, ultima nu i-a fost deloc pe plac lui Dani Oțil. Prezentatorul a povestit la „Neatza”, într-o notă amuzantă, că a avut parte de un masaj dureros, contra unei sume mari.

„Îmi cer scuze nu-mi vin gândurile pentru că sunt în continuare sub imperiul gândurilor. Am fost la un hamam, mai de bogați, că de săraci am mai fost în Turcia și a fost foarte bine. În general acum lucrează asiatice și totul e mai pe nou. De data asta chiar un cetățean m-a… și mi-am dat seama că la un masaj normal prefer un bărbat, că are forță mai mare.

Mă, ăsta avea o forță, pe lângă faptul că era așa într-un prosop și nu înțeleg de ce. Când îți face masaj o femeie, vorbesc de partea de masaj de la hamam, ai două opțiuni: reziști sau te uiți pe jos. Nu mă mai duc! Băi, m-a frecat… Să nu mergeți că este și scump, iar pe soția a făcut-o de 1,90 m. Nu mai fac asta niciodată!”, a mărturisit Dani Oțil la „Neatza cu Răzvan și Dani”, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dani Oțil și soția lui au mers în vacanță fără Tiago, fiul lor. Micuțul se pare că a rămas în grija bunicilor, de Paște.

GSP.RO Familia Răducanu nu se dezminte! Emma a făcut publică despărțirea: „E cel mai bun lucru pentru dezvoltarea mea”

Playtech.ro ȘOC! România, acuzată de Rusia pentru atacarea Transnistriei. Consecințe grave pentru țara noastră

Observatornews.ro Trei generaţii dintr-o familie, ucise la Odessa. O rachetă rusească a luat viaţa copilului, a mamei și a bunicii, în ajunul Paştelui

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2022. Peștii sunt un fel de vedetă, pe oriunde s-ar duce, și din acest motiv trebuie să se prezinte onorabil

Știrileprotv.ro Prima țară NATO care anunță că Rusia are planuri militare împotriva ei. Ambasador: „Suntem mici”

Orangesport.ro Mesajul răvăşitor postat de acestă ucraineancă. Ce a făcut armata rusă: ”Este greu să explic tot ce simt”