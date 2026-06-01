„Om de știință interdisciplinar”

O studentă din Viena, Carolyn, impresionează prin ambiția sa fără limite: urmează simultan 14 programe de studii la Universitatea din Viena.

De la științe politice, sociologie și astronomie până la filosofie, economie și lingvistică, lista domeniilor în care aceasta se specializează este impresionantă.

Îmi doresc să devin o „Interdisciplinary Scientist” (n.r. – om de știință interdisciplinar), așa că trebuie să înțeleg cât mai multe domenii și să le pot lega între ele.

O zi din viața unei studente cu 14 facultăți

Ziua de studiu a lui Carolyn începe la ora 8.00 și, adeseori, se încheie abia la 20.00. „Este necesară o planificare a timpului foarte bună, iar orarul este o provocare”, spune ea. În plus, în era digitală, multe cursuri sunt înregistrate, ceea ce îi permite să le urmărească ulterior.

În ciuda programului încărcat, Carolyn reușește să își păstreze un echilibru între facultate și viața personală.

„Am, desigur, o viață privată. Mă întâlnesc cu prietenii, de obicei, foarte târziu seara sau în weekend”, mărturisește ea.

Totuși, nu toți cei din jur înțeleg ritmul său de viață. „Prietenii mei spun că am luat-o razna, dar mie îmi face plăcere! Și, în final, se bucură și ei pentru mine”, adaugă tânăra cu un zâmbet.

Provocările financiare și incertitudinile viitorului

Pe lângă timpul dedicat studiului, Carolyn lucrează ca asistentă universitară și acceptă diverse joburi pentru studenți pentru a-și susține financiar planurile ambițioase.

Familia și partenerul său îi oferă sprijin moral constant. Totuși, nu totul este roz. Planurile guvernului austriac de a reduce finanțarea universităților reprezintă o sursă de îngrijorare majoră pentru ea.

Acum trebuie să aștept să văd ce vor decide politicienii. Taxele de studiu ar putea să-mi dea tot planul peste cap.

Ea se teme că, în cel mai rău caz, va fi nevoită să renunțe la o parte dintre cele 14 programe de studii. Tăierile bugetare ar putea duce, de asemenea, la o scădere a calității învățământului universitar, prin reducerea numărului de cursuri și a personalului didactic, ceea ce o neliniștește.

„Sunt foarte motivată și așa vreau să rămân”

„Mă simt nesigură și mă întreb: Cum va arăta viitorul?”, întreabă Carolyn, exprimându-și temerile că promisiunile făcute studenților la începutul parcursului lor academic nu vor fi respectate.

În ciuda tuturor dificultăților, Carolyn nu se gândește să renunțe. „Sunt foarte motivată și așa vreau să rămân”, afirmă ea cu determinare.

Universitatea din Viena a fost fondată în 1365 de arhiducele Rudolf al IV-lea din dinastia de Habsburg. În ordinea vechimii este a doua universitate din spațiul Sfântului Imperiu Roman, după Universitatea Carolină din Praga, fondată în 1348 de împăratul Carol al IV-lea din dinastia de Luxemburg. 15 Laureați ai Premiului Nobel au studiat la Universitatea din Viena.

Conform site-ului oficial, Universitatea din Viena este una dintre cele mai prestigioase și mai mari universități din Europa și oferă o gamă largă de programe de studii. De la educație, științe sociale, filosofie și religie, istorie, societate, politică și arte, la cultură, media, matematică, informatică și tehnologie, științe naturale și biologice, psihologie, sănătate și educație fizică, până la limbi străine, științe economice și drept.

