Simona Radiș și Ancuța Bodnar au câștigat aurul la dublu vâsle feminin

Simona Radiș și Ancuța Bodnar s-au impus în finala probei de dublu vâsle feminin, W2x, desfășurată duminică. Cele două sportive au terminat cursa cu timpul de 07:01.05. Podiumul probei a fost completat de echipajele din Olanda și Irlanda.

Victoria de la Sevilla marchează revenirea celor două românce în aceeași barcă, după o perioadă în care au concurat separat, în alte echipaje.

Florin Lehaci și Ștefan Berariu au luat argintul

Medalia de argint pentru România a fost câștigată de echipajul de dublu rame masculin, M2-, format din Florin Lehaci și Ștefan Berariu. Cei doi sportivi români au încheiat finala cu timpul de 06:29.46. Ei au urcat pe podium alături de echipajele din Noua Zeelandă și Lituania.

România a mai obținut o medalie de bronz în proba de patru vâsle feminin, W4x. Echipajul format din Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu și Mariana-Laura Dumitru a terminat finala cu timpul de 06:31.15.

Sportivele românce au urcat pe podium alături de echipajele din Germania și Marea Britanie.

Echipajul masculin de 8+1 a urcat și el pe podium

A doua medalie de bronz a României a venit în proba de 8+1 masculin, M8+. Echipajul României a fost format din Cosmin Iulian Pleșescu, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Florin Arteni, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Laurențiu Danciu și Irina Lucia Andreea Despa.

Românii au încheiat cursa cu timpul de 05:35.50 și au urcat pe podium alături de echipajele din Olanda și Marea Britanie.

La Cupa Mondială I de canotaj de la Sevilla, România a încheiat competiția cu patru medalii: aur pentru Simona Radiș și Ancuța Bodnar, argint pentru Florin Lehaci și Ștefan Berariu și bronz pentru echipajele de patru vâsle feminin și 8+1 masculin.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar formează unul dintre cele mai de succes echipaje din istoria recentă a canotajului românesc. Cele două sportive au devenit campioane olimpice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, în proba de dublu vâsle feminin, după o cursă dominantă în care au stabilit și un nou record olimpic.

De-a lungul ultimilor ani, Radiș și Bodnar au câștigat multiple titluri mondiale și europene și au fost considerate mult timp cele mai puternice sportive din proba de dublu vâsle feminin. În ultimul an au concurat în echipaje diferite, iar succesul de la Sevilla marchează revenirea lor în aceeași barcă și un nou început de sezon pentru canotajul românesc.

