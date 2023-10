Până pe 27 octombrie, data oficială la care se va lansa noua peliculă care îi are ca protagoniști pe Dragoș Bucur, prezentatorul „Visuri la cheie” și juratul „Românii au talent”, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol, „Încă două lozuri”, a mai rămas foarte puțin.

Însă, aceștia le-au pregătit tuturor celor care așteaptă filmul cu nerăbdare foarte multe surprize. Printre acestea s-a aflat și lansarea piesei „Ce seară minunată”, alături de Mario Fresh și Renato.

Pentru lansarea piesei, Dragoș și Dorian au urcat pe scena celui mai important festival din țară pentru a o lansa, iar imagini de la acel moment pot fi văzute și în videoclipul piesei.

Cum a fost pentru cei doi, ne-au spus în exclusivitate. „M-am simțit super-star. Era chiar comic cumva. În momentul când am ieșit pe scenă, mulțimea aia de oameni a început să strige și să sară în sus, și să întindă mâinile spre noi. În față era un tip cu un drapel mexican pe spate și care în disperare voia să ne atingă. Cu siguranță, habar nu avea cine suntem noi, dar eram pe scenă și atunci ne credea super-staruri. Venea o energie nebună din public. Avem poze de acolo și pe fețele noastre se vede o excitare dementă, chiar dacă era ora 2 noaptea. Totul a durat doar câteva minute, dar senzația era că am stat cel puțin o oră, că am ieșit epuizați. Mă bucur că am trăit senzația aia, pentru că puțin probabil voi mai avea șansa asta, dintr-un motiv simplu, cânt foarte prost”, a declarat cu zâmbetul pe buze, Boguță.

Și Dragoș Bucur recunoaște că în ciuda faptului că are o experiență amplă pe scene mari, emoția de la festival nu s-a comparat cu ceea ce mai trăise: „Am fost pe scene de teatru, am jucat chiar la Acropole în Atena, am filmat cu mari nume ale cinematografiei și lângă regizori geniali, dar trebuie sa recunosc un lucru – energia pe care o primești de la mii de oameni care cântă împreună cu tine este de neegalat!”

Premiera filmului „Încă două lozuri”, din 27 octombrie, în toată țara.

Mario Fresh, iubitul Alexiei Eram, a fost foarte încântat atunci când a primit propunerea de a cânta melodia „Ce seară minunată”. „Am fost surprinși, atât eu cât și Renato, când am primit această propunere, însă am acceptat-o imediat. Ne-am bucurat mult să readucem în actualitate o piesă cu un refren atât de cunoscut. Ne-am bucurat de felul în care publicul a primit piesa și vibe-ul pe care l-am creat când am cântat-o prima dată la UNTOLD”, a declarat tânărul artist.