Ce a putut să spună Daniela Gyorfi despre George Tal. „Dacă l-aș prinde în fapt… George nu e ușă de biserică”

Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal. Cei doi împreună o fetiță, Maria. Deși se înțeleg foarte bine, cei doi nu și-au oficializat relația.

„Nu a fost să fie. Ne-am programat o dată, nu a fost, am mai programat o dată, nu a fost… Nu a avut actele din Germania. Am luat o pauză. A mai venit o dată cu nişte inele. Mama mea s-a internat în spital. Nu ne mai căsătorim pentru că nu ne mai căsătorim. Este luat domnul George!… Suntem împreună de 13 ani”, a declarat Daniela Gyorfi la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

„Dacă l-aş prinde în fapt… Nicio femeie nu este proastă! George nu este ușă de biserică, fiind moldovean. Dacă te îndrăgosteşti de cineva cu adevărat nu are sens să stai cu mine nici pentru Maria, nici că mi-a murit mama, nici de milă, nici de silă, nici că suntem legaţi profesional. Nu trebuie să stea cu mine dacă nu mă iubeşte. Eu vorbesc în general…

…Nu ştii ce am păţit? Eram despărţiţi. L-am iertat cu totul. Îl iubesc, îl respect, are foarte multe calităţi. Are câteva chestii…”, a mai declarat artista, potrivit spynews.ro.

