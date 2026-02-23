Cei doi au confirmat oficial că formau un cuplu în 2023, printr-un schimb de mesaje pe Instagram, însă povestea lor s-a încheiat recent, potrivit informațiilor apărute în presă.

Cu două săptămâni înainte ca informația despre despărțire să devină publică, Sorana Cîrstea a obținut un succes important în carieră. Sportiva a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, după o finală dominată categoric în fața Emmei Răducanu, scor 6-0, 6-2.

La ceremonia de premiere, sportiva i-a mulțumit lui Alexandru Țiriac, referindu-se la el drept „prietenul ei”.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și modul în care m-a încurajat.”, a declarat Sorana Cîrstea pe podiumul de la Cluj, potrivit Cancan. La scurt timp după meci, Alexandru Țiriac a felicitat-o printr-o strângere de mână. La scurt timp după acest eveniment s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu.

Contactat de jurnaliști, Alexandru Ion Țiriac jr a confirmat separarea, păstrând însă discreția care l-a caracterizat mereu. „Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat acesta pentru sursa mai sus-menționată.

Potrivit apropiaților, despărțirea a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au schimbat. Sorana Cîrstea își concentrează energia asupra carierei sportive, rămânând una dintre cele mai apreciate și iubite jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Alexandru Țiriac își continuă viața în stilul său caracteristic: discret, rezervat și axat pe proiectele personale.

