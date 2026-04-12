În timp ce Valentin Sanfira se bucură de o vacanță exotică în Thailanda, în compania unei presupuse noi iubite, fosta lui soție, Codruța Filip, trece prin momente dificile, departe de agitația mondenă. Artista a ales să se retragă la Iași, în casa părintească, acolo unde își găsește liniștea și sprijinul de care are nevoie în această perioadă sensibilă.

Codruța Filip petrece sărbătorile pascale alături de părinții ei, participând la Slujba de Înviere și încercând să-și regăsească echilibrul interior. Pentru cântăreață, familia a devenit refugiul perfect în fața suferinței. În timp ce fostul ei partener apare în imagini relaxat și zâmbitor în vacanță, Codruța a ales discreția și apropierea de cei dragi.

Mărturisiri dureroase după despărțire

Recent, într-o apariție la podcastul lui Cătălin Măruță, artista a făcut declarații care au șocat publicul. După întoarcerea din emisiunea Desafío: Aventura, aceasta a spus că a aflat lucruri greu de acceptat despre fostul ei soț.

Mai mult, Codruța Filip a mărturisit că a simțit că întreaga căsnicie a fost construită pe minciună, o revelație care a afectat-o profund.

„Totul a fost o minciună și atât (…) Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real. Știi că se spune că dragostea e oarbă și chiar așa a fost, a fost oarbă (…)

Am aflat mai multe decât pot să duc și eu pot să duc mult (…) Au existat multe momente în care îmi venea să urlu (…) Sunt lucruri peste care nu ai cum să treci în viață și n-ai cum să trăiești cu ele! Oricât de mult ți-ai dori”, a declarat Codruța Filip, în podcastul lui Cătălin Măruță.

În aceste momente, artista nu este singură. Familia îi este alături și o susține necondiționat, oferindu-i echilibrul emoțional de care are nevoie pentru a merge mai departe.

