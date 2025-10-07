Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”

Din câte se pare, femeia avea mai multe probleme de sănătate despre care toți cei apropiați ei știau, însă pe care Ioana Popescu încerca foarte mult să le ascundă de restul lumii.

La doar câteva zile după ce fosta jurnalistă a fost înmomrmântată, Serghei Mizil, care este concurent la Asia Express 2025 alături de Mara Bănică, a vorbit despre ultima discuție pe care a purtat-o cu Ioana Popescu.

Din câte se pare, aceasta l-a sunat cu doar câteva zile înainte să moară și l-a rugat să-i ofere numărul de telefon al unei persoane. Din păcate, Serghei Mizil nu a putut să o ajute pe Ioana Popescu, deoarece nici el nu avea acel contact.

„M-a sunat, mi-a spus că se află în Timișoara și mi-a cerut un număr de telefon. I-am spus că, din păcate, nu am acel număr de telefon. Am vorbit cu ea, era întreagă, nu avea nimic”, a spus Serghei Mizil pentru Spynews.

Vedeta în vârstă de 72 de ani a dezvăluit că știa că Ioana Popescu are probleme de sănătate, însă nu vorbea niciodată cu aceasta despre acest subiect. Mai mult decât atât, în momentul în care a aflat că fosta jurnalistă a murit, Serghei Mizil se afla alături de o persoană care o cunoștea pe femeie, iar amândoi au fost șocați de vestea primită.

„Am rămas șocat și eu, și prietenul meu, care mă însoțea, atunci când am aflat vestea. Acesta era prieten bun cu ea. Bine, știam ce diagnostic are, însă nu știam că situația este atât de gravă. Cu toate că știm despre aceste probleme, nu am vorbit cu ea niciodată despre boală, nu vorbea despre asta. Eu am petrecut foarte mult timp cu ea la o televiziune unde lucram amândoi. Era caterincă mare! Îmi pare tare rău pentru ea… Vorbești cu un om și afli peste patru zile că a murit. Este șocant”, a încheiat concurentul de la Asia Express 2025.

