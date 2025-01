Țociu a vorbit, într-un episod recent al podcastului moderat de Damian Drăghicidespre, despre impactul negativ al alcoolului asupra multor persoane din jurul său și a dezvăluit trucul la care a apelat de mai multe ori.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„În ciuda faptului că am trăit în lumea asta unde băutura este la îndemnână și văzând personaje din viața noastră distruse de asta… oameni care și-au distrus familia, și-au vândut casa, care atunci când au dat de bani nu au știut ce să facă cu ei… ei bine, noi am fost cu frână tot timpul! Am băut așa „la talent”. Trăim și ne bucurăm ca fiecare om ”, a spus Romică Țociu potrivit Click.

Jumătatea de scenă a lui Cornel Palade a dezvăluit ce se întâmpla la evenimentele mondene, atunci când cineva voia să ciocnească un pahar cu el.

„Toată lumea vrea să bea cu tine! Bă, toată lumea! Dacă ai știi cât ceai am băut cu o grămadă de… din ăștia care ne-au chemat… și îi plăteam pe ospătari: pune-mi ceai în loc de coniac, trăiască familia ta, că altfel… cum să spun… îmi ajunge ficatul la Antipa!”, a spus artistul în cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, potrivit sursei citate mai sus.

Recomandări Cătălin Coman, polițistul pensionar din sectorul 5 care și-a amenințat vecina cu moartea, rămâne fără armele de foc. „Am devenit o ţintă pentru clanurile mafiote”

Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai iubite cupluri de comedianți, urcând împreună pe scenă timp de 35 de ani.

„Eu cu Cornel am rămas niște oameni obișnuiți. Pesemne multă lume se gândește, bă, de 35 de ani tot acolo! Da! Pentru că noi nu ne-am crezut vedete. Eu nu sunt vedetă, noi suntem niște tipi mișto cu har de la Dumnezeu.”, a mai spus artistul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News