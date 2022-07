„Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfășurări de trupe, care să implice și acompaniamentul fanfarei mele, sau pot cânta gratuit, de ce nu?

Totul depinde la mine de starea de spirit, dar și de propunerea primită de la un impresar la altul. Repet, depinde și de împrejurări, și de ceea ce se cere de la mine!

Una e atunci când mă pornesc cu fanfara mea din Franța, unde am cel puțin nouă colegi, și alta cu un taraf de patru muzicieni din România, cu care colaborez la diverse show-uri. Prețurile mele variază, dar vă asigur că spectacolele mele nu lasă pe nimeni indiferent! Garantez asta!”, a declarat ea pentru impact.ro.

Rona a venit recent în România, pentru doar 48 de ore, în urma unei oferte pe care a primit-o. Vedeta locuiește de mai mulți ani în Franța, însă revine în țară atunci când este invitată de români.

„Am revenit acasă după mai bine de doi ani și jumătate. Mi-a făcut plăcere, de fapt o imensă plăcere. Mai ales că nu am pierdut nici măcar un ceas fără a mă distra la maxim. Și când mă gândesc că inițial am ezitat, ba chiar am fost la un pas să refuz!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

