Celia s-a retras din muzică. Care e motivul pentru care a renunțat la scenă: „Mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional”

Mulți ani, Celia a lansat hit după hit. De o bună perioadă, ea a decis să ia o pauză de la cântat, iar acum a dezvăluit că se retrage din muzică. Invitată în emisiunea online „Viața vedetelor”, vedeta a făcut dezvăluiri despre cariera ei.

„Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunată, mi-am trăit visul copilăriei.

E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a declarat Celia.

Familia ei se mărește

Celia este însărcinată pentru a doua oară după ce, în urmă cu trei ani, ea a pierdut o sarcină. Artista a trecut cu greu peste moment, iar atunci ea și soțul ei au decis să plece în Australia. Cei doi mai au un băiețel de 7 ani.

„Al doilea copil e o mare binecuvântare, pentru că ni l-am dorit de mulți ani, îmi pare minunat și faptul că avem un băiat și o fetiță, Angelo va avea mereu grijă de surioara lui și voi fi mai liniștită în perioada adolescenței ei, cu gândul că e fratele ei aproape, el fiind cu șapte ani și ceva mai mare decât ea. Viitorul sună bine”, a mai declarat în același interviu vedeta.

Cântăreața nu a vrut să anunțe la început sarcina, pentru că s-a gândit că ceva rău s-ar putea întâmpla cu bebelușul. Celia a mai pierdut două sarcini, iar teama că s-ar putea să o piardă și pe aceasta a făcut-o să fie extrem de atentă. La începutul sarcinii, ea a avut mai multe interdicții, apoi medicii au asigurat-o că totul este în regulă.

„Am avut ceva interdicții la început, având în vedere faptul că eu am mai pierdut sarcini, dar domnul doctor a spus: te rog să te consideri o mămică cu o sarcină sănătoasă. Știa că mă gândesc și știe că mi-a fost teamă o perioadă și încercam să mă bucur, dar mi-era frică să mă bucur. Pierdusem deja două sarcini (…) Am mai avut două intervenții pe uter”, a declarat Celia într-un alt interviu, la Antena Stars.

