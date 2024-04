Cine e Alexandru Săbădeanu, care a primit cuțitul de aur la „Chefi la cuțite” de la Orlando Zaharia. „Am început să gătesc în timpul facultății”

Alexandru Săbădeanu l-a convins cu un desert pe Orlando Zaharia să-i dea cuțitul de aur. Bucătarul în vârstă de 30 de ani spune că a început să gătească în timp ce era student la Universitatea de Artă și Design din Cluj, ulterior câștigând experiență ca bucătar la unul dintre cele mai bune restaurante din oraș, dar și în afara țării, în Austria, și apoi în București, într-unul dintre cel mai bine cotate localuri.

„Am început să gătesc în timpul facultății, am făcut Universitatea de Arte și Design din Cluj- Napoca, eram pasionat de mult de bucătărie. În anul al doilea de facultate lucram pentru un restaurant, făceam afișe promoționale, meniuri, mă ocupam de partea de graphic design.

Alexandru Săbădeanu: „Am lucrat la un restaurant de tip fine dining din Cluj”

Când aveam timp liber și eram acolo la restaurant intram în bucătărie, îi ajutam pe băieți. Încet, încet, cum am muncit acolo, mi s-a propus un job part-time. Erau niște bani în plus pentru facultate, apoi am rămas în bucătărie de tot, până în prezent.

Am lucrat la un restaurant de tip fine dining din Cluj, apoi mi s-a propus să lucrez în Austria și am decis să plec, chiar dacă nu știam limba. M-am dus pentru experiență, să văd și ce e în afară. Am stat un an, până a venit pandemia. Apoi am primit un telefon de la chef Patricio Massimino și am rămas timp de un an, am preluat secția de patiserie. În prezent lucrez la o secție de carne”, a povestit concurentul la „Chefi la cuțite”, conform a1.ro.

Și Mario Mădălin Dumitru a primit cuțitul de aur la „Chefi la cuțite” sezonul 13

Mario Mădălin Dumitru s-a prezentat la „Chefi la cuțite”, editia de luni, 1 aprilie, cu un preparat ce i-a adus cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner. Concurentul are 15 ani de când se află în domeniul culinar, având o experiență vastă despre tot ce înseamnă artele culinare.

Rețeta cu rață și portocale a reușit să-i convingă pe chefi că locul lui este în competiția „Chefi la cuțite”, fapt pentru care a primit patru cuțite. Cunoștințele pe care le are în bucătărie l-a făcut pe chef Alexandru Sautner să-i adreseze o întrebare foarte importantă.

Juratul i-a pus cuțitul de aur în față după ce l-a întrebat dacă vrea să facă parte din echipa lui așteptând să afle răspunsul lui Mario Mădălin Dumitru. Concurentul a stat puțin pe gânduri, însă nu a putut refuza propunerea lui chef Alexandru Sautner.

Mario Mădălin Dumitru, cuțitul de aur care l-ar putea reprezenta pe chef Alexandru Sautner în etapa battle-urilor dacă va avea echipă, este de profesie Executive Chef, are 31 de ani și vine din Sinaia. Concurentul a revenit de puțin timp în România, având o carieră vastă în domeniul culinar.

Acesta s-a mutat cu părinții în Italia de la vârsta de 4 ani. El a terminat școala de bucătari Alma din Colorno și a fost primul român care i-a învins pe italieni la ei acasă, chiar în propria bucătărie.

