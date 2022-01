La „Survivor România” 2022 primii au fost anunțat cei din echipa Faimoșilor. Ulterior s-a aflat și cine sunt cei 12 Războinici care luptă împotriva lor. Printre cei 12 se numără și Ana Dobrovie. Mulți dintre fanii emisiunii s-au întrebat cine e concurenta blondă, cine e Ana Dobrovie de la „Survivor România” 2022.

Aceasta are 30 de ani și lucrează ca dansatoare. Conform informațiilor și imaginilor făcute publice de ea pe Instagram, Ana Dobrovie este și mamă, are un băiețel pe care îl descrie drept „puterea sa”. Pe lângă marea pasiune pentru dans, aceasta se pare că iubește tatuajele. Are corpul acoperit de mai multe desene permanente, după cum se poate vedea în fotografiile de pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Fanii emisiunii „Survivor România” 2022 au observat că Războinica a trecut și printr-o transformare fizică. Aceasta pare să își fi mărit bustul, are implanturi cu silicoane.

„Cred că se descurca mai bine dacă ar fi avut silicoane ceva mai mici”, „I se lasă buzele de la foame și se desumfla și silicoanele”, „Pare hotărâtă, dar de unde știm cum se descurcă pe traseu”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe pagina oficială de Facebook a emisiunii la adresa Anei Dobrovie.

24 de concurenți luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro

Cel mai așteptat format este tot mai aproape de revenire. „Survivor România” este competiția care demonstrează că imposibilul nu există, care îi împinge pe concurenți în situații la care nici nu se gândeau când venea vorba despre procurarea hranei și a apei sau pregătirea adăpostului! Noul sezon aduce la start lupta dintre două triburi: FAIMOȘI și RĂZBOINICI! Concurenții se vor confrunta zi de zi în provocări dintre cele mai diverse pentru imunitate și avantaje. Învingătorii își vor asigura liniștea în competiție, dar și resursele necesare vieții acolo, în timp ce învinșii se vor vedea nevoiți să treacă prin consilii de eliminare, dar și prin suferința unor lipsuri și mai mari.

Fiecare dintre cele două echipe este formată din 12 membri, 6 băieți și 6 fete, care vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga titlul de SURVIVOR și marele premiu de 100.000 de euro.

