Rusia a avut an de an apariții controversate la concursul Eurovision. Nici acest an nu a făcut excepție. Manizha Sangin este o refugiată din Tadjikistan, o foarte vocală apărătoare a drepturilor LGBT+ și feministă convinsă, scrie The Moscow Times.

Tânăra de 29 de ani a ajuns să reprezinte Rusia lui Putin, prin vot public, la televiziunea națională, iar selecția ei a fost catalogată de către ziarul liberal Novaya Gazeta drept o „o declarație de război” împotriva tradiționaliștilor ruși.

Cântăreața și-a arătat mereu deschis convingerile și și-a folosit muzica pentru a transmite mesaje activiste. De exemplu, melodia „Mama”, lansată în 2019, a fost și imn pentru lansarea unei aplicații mobile împotriva violenței domestice. Muzica ei înglobează motive populare ruse, coruri gospel și versuri în rusă și engleză.

Melodia „Russian woman” cu care a participat la finala de la Rotterdam are mesaje despre acceptarea fizică a femeilor și spargerea normelor tradiționale. „Ai 30 de ani. Hello! Unde-ți sunt copiii? / Ești drăguță așa, dar ar trebui să mai slăbești”, sunt două dintre versurile cântecului ei.

Plângeri împotriva artistei și de la Putin

Mesajele ei prea liberale au fost primite cu îngrijorare. Un grup al femeilor ortodoxe și o asociație a veteranilor au depus plângeri împotriva artistei, sub acuzația că ar incita la ură. Chiar și purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Perkov, a ridiculizat public melodia. Selecția Marizhei la Eurovision a fost luată în discuție și în cadrul Consiliului Federal al Rusiei care a cerut public explicații televiziunii naționale.

În cadrul unui sondaj, 13% dintre ruși au spus că sunt de acord cu participarea ei la Eurovision, 18% că nu sunt de acord și restul că nu le pasă.

Marizha a luat locul cinci în finala de la Rotterdam. Ultima oară când Rusia a câștigat Eurovision a fost în 2008, cu piesa „Believe” a lui Dima Bilan.



