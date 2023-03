La vârsta de 9 ani și-a auzit un văr făcând beatbox și l-a atras, întrucât era ceva diferit. Așa că și-a dorit să încerce și a învățat de pe internet.

Este slab văzător, deoarece și-a pierdut vederea în jurul vârstei de la 7 ani, însă acest lucru nu l-a impedicat să ducă o viață normală. Prin participarea sa la „Românii au talent” vrea să transmită un mesaj, și anume faptul că nu este diferit.

„Am probleme cu vederea, adică nu văd nimic cu centrul ochiului și mă uit într-o parte. Am viziune periferică, adică nu văd detaliile. Nu văd să citesc, nu pot să conduc sau chestiile care necesită un pic mai mult efort, dar mă mișc în spațiu singur.

Aș fi putut fi mult mai rău, dar în general sunt o fire pozitivă și mă descurc ca orice altă persoană normală. Locuiesc în Spania de zece ani, cu părinții mei. Ei sunt ospătari și au plecat când eu aveam 2 ani. M-au crescut bunicii, iar la vârsta de 13 ani am decis să mă mut cu părinții mei în Spania. Acolo am terminat o facultate de telecomunicații.

Acum mă dedic 100% muzicii. De vara trecută am început să cânt și să îmi scriu propriile piese. Am mai fost pe scene, dar niciodată nu am cântat în fața la așa de mulți oameni, maxim 20-30 de persoane. Eu simt că pot să reușesc. Nu vreau să sune arogant, dar chiar pot să muncesc. Nu am un plan B”, a povestit concurentul, înainte de a urca pe scenă, potrivit Wowbiz.

„Acea prosteală pe care o fac toți copiii când sunt mici și tu ai adus-o la un nivel foarte sus, ai câștigat și cred că e un moment care a plăcut tuturor. Atât aici în sală cât și acasă. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Eu vreau să spun că m-am bucurat pentru tine când mi-am dat seama că poți să faci beatbox mai bine decât poți să cânți. Mi se pare incredibil. Trebuie să ai un simț ritmic extraordinar ca să poți să creezi toate trecerile respective și toate ritmurile alea. La tine a sunat foarte bine”, a spus Andra.

