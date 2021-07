Cine este Evelina Dumitru, fetița de 4 ani care a debutat în lumea muzicală cu „Piesa mea”

„Piesa mea” – așa se numește primul pas muzical al micuței artiste, care face parte din familia muzicală #ELRaduProject.

Din spusele producătorului acestui proiect muzical, interpretul din Republica Moldova, EL Radu, cel care alături de echipa sa din Spania a realizat această piesă, din start a înțeles că „Evelina Dumitru va ajunge foarte departe, iar timpul va confirma acest lucru. Fetița asta talentată și charismatică îmi aduce aminte de Iuliana Beregoi, pe care am descoperit-o pe la 8 ani”, a spus artistul, potrivit moldova9.com.

Săptămâna trecută, videoclipul și piesa au fost lansate / promovate la o serie de emisiuni TV și radio de la București și Constanța, iar în august, tânăra artistă este așteptată și la Chișinău, pentru a promova proiectul muzical.

Evelina Dumitru are un orar destul de încărcat, după ce vine de la grădiniță face canto cu profesoara Adela Ancuța, plus că mai are ore de dans și actorie.

Citeşte şi:

Viața unor cadre medicale plecate din România într-un spital italian: „Pacienții ți-o spun în față: «Aaa, ești din Est»”

„Mi s-a spus pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!»” Mărturia jandarmeriței care l-a gazat pe bărbatul din Vatra Dornei înainte ca acesta să moară

Rezultatele la Bac 2021 au fost afișate pe EDU.RO. Rata de promovare – 67,8% – cu 5 procente peste sesiunea iunie-iulie din 2020

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a răbufnit: „Prietenaș, dacă nu eram eu, te distrugeau!”. N-a mai rezistat și a dat cărțile pe față

Playtech.ro BOMBĂ! Ce făceau Brigitte, Amalia și Ilie Năstase în trei! Soția lui Florin Pastramă a recunoscut abia acum

Observatornews.ro Șoferul care a mutilat pe viață doi tineri, la Baia Mare, nu e la primul accident. Martorii au fost șocați de reacția lui: ”O stat și râdea”

HOROSCOP Horoscop 5 iulie 2021. Peștii trebuie să își țină sub control tot felul de porniri mai mult sau mai puțin războinice

Știrileprotv.ro ”Epidemie” misterioasă. O boală genetică mortală, extrem de rară, depistată la mai multe persoane din Suceava

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"