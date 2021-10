În ultimii ani, între Claudia Pătrășcanu și familia lui Gabi Bădălău a existat o tensiune care părea că nu se va sfârși vreodată. Acum, artista a anunțat că relația cu soacra ei, Rodica, este una bună și că ele comunică de dragul celor doi copii. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu au finalizat nici acum divorțul la aproape doi ani de când au decis ca fiecare să o ia pe drumul său.

După ce și-au aruncat cuvinte grele, acum Claudia Pătrășcanu și mama lui Gabi Bădălău s-au împăcat. Cântăreața a mărturisit că se înțelege foarte bine cu soacra ei acum și este un pas înainte pentru relația civilizată la care viseasă după despărțirea de tatăl copiilor ei.

„Eu cu Gabi vorbesc strict despre băieți și cam atât. Țin legătura cu mama lui mai mult, cu ea mă conversez în ceea ce ține de cei mici și cred că e OK, e suficient. Important este că păstrăm o relație și o legătură frumoasă pentru copii. Sunt fericită și bucuroasă pentru faptul că Dumnezeu așază lucrurile și am început să comunic cu mama lui foarte bine. E un pas înainte pentru o relație civilizată. Eu cred că unul dintre noi toți trebuia să fie mai înțelept. Trebuia, cumva, să ajungem la un numitor comun. Și tot femeile că, uite, eu și soacra mea am ajuns să comunicăm foarte bine pentru binele băieților. Deci, tot femeile din familia Bădălău au un cuvânt de spus!”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu pentru CANCAN.

Claudia Pătrășcanu le-a dat voie copiilor să plece în vacanță cu Gabi Bădălău

Pare că spiritele s-au mai calmat în războiul pe care Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău îl duc de ani de zile. Artista a cedat și și-a lăsat cei doi băieți să plece în vacanță alături de tatăl lor și de bunicii acestora. Deși stă cu inima strânsă că băieții săi sunt departe de ea, artista se gândește că aceștia se vor distra în vacanță și se vor întoarce acasă cu amintiri frumoase.

„Era perioada mea de stat cu ei, dar băieții au vacanță de la școală și s-a venit cu această propunere și am acceptat cu sufletul deschis. Chiar am emoții pentru ei, dar sunt fericită pentru că e prima oară când se despart atât de mult timp de mine.

Eu în toată perioada acesta muncesc și merg la tratamente pentru durerea pe care o am la un braț. Mă ocup de sănătatea mea, în primul rând. De la sport am un mușchi care mă doare, iar, atunci când sunt băieții acasă, nu am timp să mă ocup de mine.

Abia aștept să se întoarcă băieții acasă! Bine, abia au plecat și mă bucur că sunt fericiți. Le-am povestit ce-i așteaptă acolo și le-am zis că am fost și eu cu tati. Le-am arătat locurile pe unde vor ajunge pentru că s-au dus pe distracție acolo.

Cred că am făcut pe toată lumea fericită! Mă bucur că pot să fac lucrul acesta, să-i fac fericiți și pe bunici și pe Gabi l-am făcut fericit, că poate merge cu copiii într-o vacanță. Dacă ei sunt fericiți, și eu sunt fericită!” , a mai adăugat artista pentru sursa mai sus menționată.

