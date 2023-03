Înainte de a fi tată, Codin Maticiuc era cunoscut ca fiind mare crai de Dorobanți și își petrecea mai mult timp în cluburi și restaurante decât acasă. În ultimii ani, actorul s-a schimbat complet și a început o altfel de viață, unde familia este pe primul loc pentru el, iar ieșirile în cluburile de fițe din București au devenit aproape o amintire.

„M-a fugărit, m-a prins… A fost îngrozitor până am reușit să scap”

Recent, într-un interviu pentru PRO TV, Codin Maticiuc a fost întrebat care a fost cea mai periculoasă situație în care a fost. Actorul nu s-a ferit să povestească faptul că, în urmă mai mulți ani, a fost implicat într-un scandal într-un parc din Capitală, unde a fost alergat de un bărbat și a fost la un pas să fie tăiat. Din fericire, totul s-a terminat cu bine pentru actorul din serialul „Clanul”.

„Au fost multe, multe situații periculoase. A fost și la televizor acum mulți ani. Acum mai mulți ani, am fost implicat într-o altercație undeva prin Herăstrău, în care un tip a vrut să mă taie cu un cuțit. A fost foarte greu, am scăpat cu greu cu viață.

M-a fugărit, m-a prins… A fost îngrozitor până am reușit să scap. Am avut tot felul de nenorociri, de bătăi. Am trecut prin niște chestii. Cred că e și drăguț să ai ce să povestești”, a povestit Codin Maticiuc în cadrul unui interviu acordat în emisiunea „La Măruță”.

George Mihăiță refuză să mai conducă din cauza unui accident

În cadrul aceluiași interviu, actorul George Mihăiță a povestit și el prin ce situație periculoasă a trecut. În urmă cu mai mulți ani a făcut un accident de mașină, iar de atunci nu a mai vrut să conducă niciodată.

„În viața reală, un accident de mașină. Mi-au luat carnetul pe doi ani. Au trecut doi ani, dar nu mai conduc. Am descoperit mersul pe jos, cu bicicleta, care e mult mai sănătos după o anumită vârstă”, a mărturisit George Mihăiță.

Elvira Deatcu, martoră la prăbușirea Turnurilor Gemene

Pe 11 septembrie 2021, Elvira Deatcu se afla împreună cu Carmen Tănase în America, în turneu, atunci când Turnurile Gemene au fost lovite de două avioane comerciale deturnate. Actrițele urmau să le viziteze în ziua respectivă.

„Eram în turneu cu Carmen Tănase, cu Teatrul Odeon, când au căzut Gemenii. Am ajuns cu o zi înainte și a doua zi dimineață eram la cafea, la motelul unde eram cazați și urma să mergem să vedem Gemenii și să mergem în Manhattan, pentru că câteva din distribuție nu mai fusesem în America.

Și stând la cafea, televizorul deschis în una din camere și am văzut. Am crezut că este simulare, până când am realizat că ecranul este plin de informații și am realizat că, de fapt, e în direct. Și am văzut al doilea avion cum intră în al doilea turn.

După ce a trecut șocul și ne-am dat seama că nu mai putem rămâne în New York, impresarul a spus că plecăm spre Canada, unde urma să jucăm prima dată. De-abia când am ajuns în graniță, trecuseră ore bune, am realizat că noi nu sunaserăm acasă și că familiile noastre aflaseră despre evenimentul tragic și nu știau nimic despre noi. A fost cumplit”, și-a amintit Elvira Deatcu, potrivit Fanatik.

