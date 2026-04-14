Chiar dacă artistul nu a oferit detalii despre ce se întâmplă în viața lui privată după despărțirea de Codruța Filip, iată că imaginile apărute pe internet dau de înțeles că el iubește din nou.

În timp ce Valentin Sanfira se află în Thailanda alături de presupusa lui iubită, iată că fosta lui soție, Codruța Filip, a decis să-și petreacă Paștele departe de agitația urbană și de ochii publicului: artista a mers în comuna Tătăruși din Iași, acasă la părinții ei!

Potrivit fotografiilor pe care le-a postat în mediul online, Codruța Filip s-a relaxat în perioada Paștelui lângă părinții ei, dar și lângă nepoțelele ei.

„Cei mai iubiți”, a scris cântăreața în dreptul fotografiilor în care apare alături de părinții ei în a doua zi de Paște. Iar în noaptea de duminică spre luni, ea a postat un clip video: „Ale mele nepoțele frumoase. Vă iubesc! P.S.: Activități de Paște”.

„Ce bine e acasă. Hristos a înviat”, a fost un alt mesaj pe care Codruța Filip l-a scris pe Facebook, în dreptul unor fotografii în care apare în curtea casei, ținând în brațe pisica familiei.

În a doua zi de Paște, artista a lansat și o nouă melodie însoțită de videoclip, intitulată „De ce lumea se desparte?”, care pare a avea legătură directă cu divorțul dintre ea și Valentin Sanfira.

În aproximativ 24 de ore de când a fost postat pe YouTube, videoclipul a reușit să adune aproximativ 150.000 de vizualizări, semn că fanii au fost curioși să asculte ce melodie a lansat Codruța Filip în a doua zi de Paște.