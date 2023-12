Survivor România revine la PRO TV, însă de data aceasta cu un sezon special, „Survivor All Stars”. Daniel Pavel, gazda show-ului, a anunțat în direct la Pro TV, în timpul „Vocea României” că show-ul filmat în Republica Dominicană va începe pe 16 ianuarie.

Cine sunt cei 10 Faimoși de la „Survivor All Stars” 2024

Din echipa Faimoșilor, în acest an, vor face parte: Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4), scrie protv.ro.

Înainte ca Pro TV să facă anunțul oficial, Cătălin Moroșanu dezvăluia: „Mă bucur foarte mult că voi participa la «Survivor All Stars», pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun.

Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo. Este vorba de transformarea mea ca om. Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după două luni sau mai mult, o să mai crească și va fi greu”, spunea Cătălin Moroșanu pentru Fanatik.

Cine sunt cei 10 Războinici de la „Survivor All Stars” 2024

Din tabăra albastră, a Războinicilor vor fi: Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).

Ce spune prezentatorul Daniel Pavel despre „Survivor All Stars” 2024

„Survivor România aduce bucuria şi energia unui reality-game show fără pereche, doar să vorbeşti despre sau să-i urmăreşti efectul de tsunami emoțional. Atunci când numelui show-ului de supraviețuire cel mai iubit de români îi adaugi un nou an – în speță, 2024, și încă și mai și, un supranume, care va deveni subiectul central din prima jumătate a anului următor: All Stars, atunci misiunea noastră, echipajul navei Survivor, este setată pe modul: sezon suprem.

Da, ați auzit/citit bine: următorul sezon de Survivor România va fi al celor mai buni survivori din toate sezoanele. All Stars va aduce noi limite și noi provocări inimaginabile, chiar și pentru luptătorii obișnuiți cu arena curajului de la PRO TV și de pe VOYO.

Sezonul suprem Survivor All Stars este gata: traseele, consiliile tribale, campurile, jungla dominicană freamătă în aşteptare. În curând, nisipul fin dominican va fi pulverizat de adrenalina marca Survivor All Stars!”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul show-ului.

În 2024, show-ul revine și este timpul ca eroii să devină supereroi, să demonstreze că pot face față chiar și celor mai dure provocări. Rămâne de văzut cum se vor descurca aceștia pe trasee.

