Cel mai puternic show din lume. Emisiunea în care concurenții își depășesc fiecare limită și înțeleg că imposibilul nu există… Survivor este tot mai aproape de revenire. Noul sezon aduce spectacolul extrem într-un sezon suprem! PRO TV anunță că, în curând, telespectatorii vor avea parte de Survivor All Stars.

Mai tare ca niciodată! Acum e acum. În 2024, show-ul revine și este timpul ca eroii să devină supereroi, să demonstreze că pot face față chiar și celor mai dure provocări. Cum se vor descurca? Cine va reuși să meargă până la capăt? Vom afla în curând, la PRO TV și pe VOYO.

„Următorul sezon de Survivor România va fi al celor mai buni survivori din toate sezoanele”

„Survivor România aduce bucuria şi energia unui reality-game show fără pereche, doar să vorbeşti despre sau să-i urmăreşti efectul de tsunami emoțional. Atunci când numelui show-ului de supraviețuire cel mai iubit de români îi adaugi un nou an – în speță, 2024, și încă și mai și, un supranume, care va deveni subiectul central din prima jumătate a anului următor: All Stars, atunci misiunea noastră, echipajul navei Survivor, este setată pe modul: sezon suprem. Da, ați auzit/citit bine: următorul sezon de Survivor România va fi al celor mai buni survivori din toate sezoanele.

All Stars va aduce noi limite și noi provocări inimaginabile, chiar și pentru luptătorii obișnuiți cu arena curajului de la PRO TV și de pe VOYO. Sezonul suprem Survivor All Stars este gata: traseele, consiliile tribale, campurile, jungla dominicană freamătă în aşteptare. În curând, nisipul fin dominican va fi pulverizat de adrenalina marca Survivor All Stars!”, spune Daniel Pavel, prezentatorul show-ului.

Ediția din anul 2024 a show-ului Survivor România va fi una foarte specială. Concurenții din sezoanele trecute vor participa din nou la emisiunea care le-a arătat cât de puternici sunt. Se pare că vor fi cei mai buni dintre cei mai buni, deci și câștigătorii celor patru ediții precedente: Elena Ionescu (2020) și Zanni (2021), Edmond Zannidache pe numele real, de la echipa Faimoșilor, dar și Alex Delea (2022) și Dan Ursa (2023), de la echipa Războinicilor, anunță pagina de Instagram „viperele___vesele”, renumită în online pentru informațiile exclusive despre emisiunile de tip reality show din România, relatează gsp.ro.

Lista concurenților care ar putea participa la Survivor All Stars

Gazeta Sporturilor a publicat recent o listă a celor care ar putea intra din nou în concurs. Concurenții vor primi o a doua șansă pentru a câștiga trofeul. Cătălin Moroșanu a fost primul care a confirmat că va participa la Survivor All Stars.

Echipa Faimoșilor:

Zanni – cântăreț, 25 de ani, câștigătorul ediției 2021;

– cântăreț, 25 de ani, câștigătorul ediției 2021; Cătălin Moroșanu – fost luptător, 39 de ani, evacuat medical în 2021;

– fost luptător, 39 de ani, evacuat medical în 2021; Cătălin Zmărăndescu – fost luptător, 50 de ani, locul 17 în 2022;

– fost luptător, 50 de ani, locul 17 în 2022; TJ Miles – influencer, 35 de ani, locul 9 în 2022;

– influencer, 35 de ani, locul 9 în 2022; Jorge – prezentator, 41 de ani, evacuat medical în 2023;

– prezentator, 41 de ani, evacuat medical în 2023; Jador – cântăreț, 28 de ani, evacuat medical în 2021;

– cântăreț, 28 de ani, evacuat medical în 2021; Elena Ionescu – cântăreață, 35 de ani, câștigătoarea ediției 2020;

– cântăreață, 35 de ani, câștigătoarea ediției 2020; Ana Porgras – fostă gimnastă, 29 de ani, locul 24 în 2021;

– fostă gimnastă, 29 de ani, locul 24 în 2021; Ștefania Stănilă – fostă gimnastă, 25 de ani, locul 6 în 2023;

– fostă gimnastă, 25 de ani, locul 6 în 2023; Roxana Nemeș – cântăreață, 34 de ani, locul 26 în 2021;

– cântăreață, 34 de ani, locul 26 în 2021; Andreea Tonciu – influencer, 37 de ani, locul 27 în 2022;

– influencer, 37 de ani, locul 27 în 2022; Elena Marin – dansatoare, 36 de ani, locul 5 în 2021.

Echipa Războinicilor:

Alex Delea – barman, 27 de ani, câștigătorul ediției 2022;

– barman, 27 de ani, câștigătorul ediției 2022; Dan Ursa – director de vânzări, 41 de ani, câștigătorul ediției 2023;

– director de vânzări, 41 de ani, câștigătorul ediției 2023; Sorin Pușcașu – director de marketing, 32 de ani, evacuat medical în 2021;

– director de marketing, 32 de ani, evacuat medical în 2021; Iancu Sterp – vlogger, 25 de ani, locul 3 din 2020;

– vlogger, 25 de ani, locul 3 din 2020; Robert Moscalu – barman, 33 de ani, locul 8 în 2023;

– barman, 33 de ani, locul 8 în 2023; Andrei Ciobanu – profesor de canto, 32 de ani, locul 9 în 2020;

– profesor de canto, 32 de ani, locul 9 în 2020; Lilia Crudu (Lola) – antrenoare de fitness, 35 de ani, locul 4 din 2020;

– antrenoare de fitness, 35 de ani, locul 4 din 2020; Codruța Began – profesoară de educație fizică, 47 de ani, locul 21 în 2023;

– profesoară de educație fizică, 47 de ani, locul 21 în 2023; Maria Lungu – fashion designer, 28 de ani, locul 26 în 2023;

– fashion designer, 28 de ani, locul 26 în 2023; Alexandra Duli – model, 25 de ani, locul 12 în 2022;

– model, 25 de ani, locul 12 în 2022; Alexandra Ciomag – model, 21 de ani, locul 4 în 2023;

– model, 21 de ani, locul 4 în 2023; Maria Chițu – model, 22 de ani, locul 4 în 2021.

